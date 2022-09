Europa: lições da crise

A crise do coronavírus, como sabemos, está longe de ter terminado. Mas temos o dever - e a responsabilidade - de retirar dela as primeiras lições: para compreender o que funcionou, para avaliar o que precisa de ser corrigido na nossa abordagem, nas nossas estruturas, no nosso método de tomada de decisão e, por conseguinte, na nossa gestão de crises. É ainda mais necessário fazê-lo porque, desde o subprime ao Brexit, da crise de dívida soberana ao risco de terrorismo, a Europa está a sofrer choques brutais para os quais, como outros, não estava ou estava mal preparada. "As pessoas aceitam a mudança apenas na necessidade e veem a necessidade apenas em crise".

Lembrando Jean Monnet, a Europa demonstra hoje a sua reatividade, o seu espírito de iniciativa e a sua capacidade de adaptação às circunstâncias sem precedente do coronavírus. É tanto mais urgente continuar por este caminho quanto os ventos de proa que varrem o planeta comportam riscos múltiplos e sistémicos. Sabemos que outras crises irão ocorrer. Sanitárias, financeiras, sociais, cibernéticas, geopolíticas, climáticas, migratórias ou demográficas: sejam elas sequenciais ou paralelas, são todas consubstanciais com um mundo que virou as costas à ordem do pós-guerra.

O que é que já aprendemos com a crise da covid? Em primeiro lugar, que não existe uma solução nacional para um terramoto de tal magnitude, mas que a resposta adequada é à escala do continente. Em segundo lugar, que a Europa é ainda mais forte por mostrar a expressão de uma solidariedade franca e total. A solidariedade é, juntamente com a capacidade de resposta, um dos maiores feitos da crise do vírus. Deve agora tornar-se parte do ADN europeu.

Saber reagir, reagir rapidamente e de forma solidária num contexto perigoso e de ansiedade é outra lição da crise. A Europa demonstrou-o, além disso, suspendendo os critérios de Maastricht no espaço de poucos dias. Em poucas semanas, os 27 acordaram também um poderoso plano de recuperação de 750 mil milhões de euros proposto pela Comissão von der Leyen. A Europa a endividar-se pela primeira vez ou a suspender as suas regras de governação financeira. Quem o teria dito? Estes atos, estes factos, são a prova de que a Europa sabe como encontrar a vontade e os recursos para ultrapassar circunstâncias excecionais.

O que tem sido feito para proteger os nossos cidadãos, para preservar o nosso mercado interno e para impulsionar a economia tem sido feito no estrito cumprimento dos nossos valores europeus. A Europa terá gerido a crise com base nos seus princípios democráticos, pondo fim às tentações autoritárias. Quando se tratou de rastrear a propagação da covid-19, foi imediatamente traçada uma linha vermelha: "sim" à abordagem da saúde, "não" à vigilância e controlo das pessoas. Este exemplo, entre outros, mostra uma determinação comum, em tempos de crise e na preparação para o futuro da Europa, de não comprometer os fundamentos dos nossos valores democráticos e do Estado de Direito.

Também não vamos ceder em relação às regras de funcionamento e reciprocidade no comércio, investimento e ajuda externa que as empresas não europeias por vezes recebem para conquistar o nosso mercado interno. Este é o fim de uma certa ingenuidade. É a tomada de consciência de que temos de proteger os nossos interesses estratégicos. A crise recorda-nos, se necessário, quão cruciais são as noções de autonomia, independência ou soberania no mundo emergente.

A lição da diplomacia de máscara será um marco histórico, tal como as pressões e chantagens inerentes à guerra comercial. O nosso Continente não pretende tornar-se o foco de grandes confrontos geopolíticos, geoeconómicos e tecnológicos entre grandes blocos. E certamente não se expor ao risco de enfraquecimento ou mesmo de desclassificação.

A hesitação no início da crise do coronavírus tem, em certa medida, salientado a necessidade de adaptar a cooperação europeia e os mecanismos de tomada de decisão aos tempos de crise. É claro que é impossível antecipar todos os choques. Mas temos o dever de nos prepararmos para uma década que será, no mínimo, movimentada. Com isto em mente, estou convencido que a Europa beneficiaria, por exemplo, se se dotasse de uma capacidade de análise, coordenação e rápida tomada de decisões. A ideia de um tal mecanismo proporcionaria uma base operacional para o que se poderia chamar um "estado de emergência europeu". Declarada com base numa crise identificada, a sua ativação iria gerar processos de cooperação obrigatórios. Geridos em conjunto, estes mecanismos impediriam a tomada de decisões isoladas que seriam contrárias ao interesse geral. O estado de emergência - porque não - poderia autorizar, numa base temporária, a tomada das decisões necessárias por maioria qualificada, em conformidade com os Tratados. O Parlamento Europeu deve, evidentemente, ser plenamente envolvido na utilização do mecanismo do "Estado de Emergência Europeu". Uma coisa é certa, os 100 dias que mudaram a Europa ensinaram-nos que o status quo já não é uma opção.