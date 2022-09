Classificar ou argumentar

Quando se toma uma posição pública, tem um sabor amargo-doce ver os adversários, na sua resposta, confirmar os pressupostos da intervenção que pretendem eliminar. O recente Comunicado público «Em defesa das liberdades de educação» subscrito por múltiplas personalidades, apresentou uma posição, certamente discutível, mas relevante e fundamentada, invocando alguns dos princípios básicos da civilização. No fundo, o que está em causa nesse documento é a saúde e sobrevivência da nossa democracia. Por isso é tão marcante que várias das reações críticas manifestem precisamente a doença que motivou o movimento.

O âmago da democracia inclui o direito que todo o cidadão tem de apresentar a sua posição, e de a ver discutida nos seus méritos intrínsecos, independentemente da sua pessoa. Pelo contrário, os regimes elitistas e tirânicos gostam de classificar os cidadãos, o que lhes permite desprezar automaticamente alguns grupos, independentemente do que dizem. Basta rotular alguém como mau (seja comunista ou judeu, liberal ou homossexual, católico ou cigano) para se poder enterrar as suas afirmações sem sequer as ouvir. Trata-se de um método muito prático, mas supinamente injusto e até desmiolado.

Grande parte da argumentação que a imprensa trouxe contra o referido Comunicado limita-se a classificá-lo como sendo de direita (ou mesmo de extrema-direita, porque nessas análises apressadas nunca se fazem grandes distinções). Isso chega para resolver a questão. Fica-se dispensado de analisar os fundamentos, discutir a argumentação, sequer ponderar as conclusões. Basta fazer a sua categorização ideológica, segundo a taxonomia do crítico, para se poder enveredar pela chacota e desdém, que nesses círculos passa por arguição.

Nos raros casos em que existem argumentos, usa-se um truque muito em voga nas ideologias extremistas. Trata-se de, em vez de discutir o assunto pertinente, lidar com casos diferentes, mais simplistas e consensuais (em geral de nazis ou fundamentalistas islâmicos) e, condenando-se esses, alegadamente fica resolvido o assunto. Este método, conhecido por “whataboutism” da expressão em inglês “what about?”, permite desviar a atenção num pseudorraciocínio falacioso. Os partidários de Donald Trump têm sido exímios neste truque. Nas diatribes mais mesquinhas, chega-se a acusar os adversários de terem ficado silenciosos nesses casos extremos, sem que evidentemente o crítico saiba sequer se esse silêncio realmente existiu.

Ambos os métodos de pseudoargumentação anulam completamente o debate democrático, pilar central da civilização. Se podemos descartar a tese oposta, por ser de direita ou fundamentalista, sem realmente a considerar, torna-se impossível dialogar, ponderar, compreender e aprofundar os problemas que nos afligem a todos. Na ausência de alternativas, o crítico ganha por falta de comparência. A sua posição torna-se indiscutível, única, dominante.

Este problema vai muito para lá da questão concreta do Comunicado, por constituir, de facto, um dos dramas centrais que assola hoje a nossa democracia. O atual governo minoritário precisa do apoio parlamentar de forças radicais, que preferem a pureza ideológica ao debate democrático. Claro que os votos pagam-se na condução da governação, levando alguns ministérios, com destaque para a Educação, a enveredar por comportamentos facciosos e totalitários, como no caso dos alunos de Famalicão, que motivou o dito Comunicado.

Pior ainda, este sectarismo seduz alguns opositores a usar os mesmos métodos. Para a extrema-direita, como para a extrema-esquerda, não interessa argumentar, bastando classificar. Nisso, o Bloco e o Chega alimentam-se mutuamente, o que explica o fascínio recíproco. Os riscos de enveredar por este caminho são evidentes. Esta foi a armadilha em que caíram a Rússia dos anos 1910s, a Itália de 1920s e a Alemanha de 1930s, criando uma oposição de extremismos que incinerou o mundo.

Hoje, felizmente, estamos ainda longe desse caso limite, e as recordações dos exemplos históricos podem proteger-nos. Mas os sintomas são arrepiantes, desde os vastos, como as eleições americanas e o tumulto brasileiro, aos menores, pela falta de debate no caso dos alunos de Famalicão. Em todos estas situações, tão diferentes entre si, vemos a substituição da discussão saudável e proveitosa pela imposição de dogmas radicais.