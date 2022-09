As Causas. A luta pela "alma da esquerda"

FESTA DO AVANTE: O QUE CORREU MAL OU BEM. E PORQUÊ

A telenovela da Festa do Avante acabou. Correu bem e mal ao mesmo tempo.

O que correu bem fora previsto por mim: os militantes do PCP estão de parabéns porque conseguiram cumprir as exigentes regras da DGS.

Com isso demonstraram a milhões de portugueses, e às autoridades, que são possíveis eventos culturais. Não foram os únicos. Em Coimbra, no sábado, 800 pessoas ao ar livre homenagearam Bernardo Sassetti com magnífico jazz e Camané. E com o mesmo rigor e respeito das regras da Quinta da Atalaia.

Contra a opinião dominante, defendi de forma clara que a Festa do Avante se devia realizar como queria o PCP, apesar dos riscos. Fi-lo por coerência, pois desde o início estive na primeira linha da luta contra a pandemia do medo. Fi-lo também por saber quão essencial é para o PCP a Festa e quão importante é o PCP para o sistema democrático na atual conjuntura. E por confiar na disciplina dos seus militantes.

Por isso correu mal a festa aos profetas da desgraça que a tentaram evitar.

Mas correu também mal ao PCP: a opinião de um “anti-comunismo” (e não “anti-comunista”), como eu, não vale nada, sobretudo se comparada com a de muitos simpatizantes ou potenciais votantes que estavam contra a Festa.

E correu mal, pois não confirmou a velha expressão “assim se vê a força do PCP”. A impressão das reportagens televisivas (apesar de um modo geral favoráveis) foi de muito pouca gente, pouca energia, pouca motivação.

OS TERRÍVEIS FACTOS QUE FAZEM SOFRER O PCP

Mas isso não significa que o evento não tenha sido politicamente importante.

Mas comecemos pelo princípio: o PCP tem todos os sintomas de morbilidade e de falta de futuro; ou seja, parece que se encaminha para o destino de todos os partidos irmãos da Europa (mantêm-se o da Bielorrússia, e fora da Europa, sobretudo o da China ou de Cuba, todos apoiados pelo Avante ou com stands na Festa).

Apenas como exemplo, veja-se este gráfico sobre eleições legislativas:

a) Em 1979, o PCP teve mais de 1 milhão e cem mil votos e 18,8%;

b) A seguir, sofreu uma queda constante e, em 2019, apenas teve 332 mil votos e 6,33%;

c) Perdeu assim, em 40 anos, 70% dos votos e passou de 44 para 10 deputados;

d) Pior ainda, nos anos da geringonça, de 2015 para 2019, perdeu 25% dos votos e 33% dos deputados;

e) E, apesar disso, é um facto que a base eleitoral de esquerda radical pouco mexeu, pois em 2019 (se forem somados os votos do BE aos do PCP) a percentagem foi 15,85%, ou seja 85% do que o PCP sozinho obteve há 40 anos;

f) E se em 2019 incluirmos o PAN e o Livre chega-se a 20,26% o que compara com 22,6% de toda a esquerda radical em 1979, com a “nuance” de que o PCP então tinha 83% do voto radical e 40 anos depois tem apenas 31%!

g) Ou seja, o “mal” não está no recuo da esquerda radical, mas no aumento da concorrência…

E a nível autárquico – tão essencial para esse partido – as coisas não estão melhor. Desde 1982 (o melhor ano de sempre) a 2017, em 37 anos, perdeu mais de metade dos eleitores (tivera então 20,69%), e 56% dos presidentes de câmara.

As eleições autárquicas no Outono de 2021 podem piorar mais: as sondagens revelam que o PCP terá agora sido ultrapassado pelo Chega, o qual lhe rouba eleitores e o pode fazer perder mais autarquias para o PS.

Tudo isso torna as eleições presidenciais de janeiro decisivas para o PCP, também pela forte concorrência pela “alma da esquerda” que existe, com Marisa Matias e Ana Gomes presentes.

E neste tipo de eleições também se nota o descalabro: Carvalhas (no ano da reeleição de Soares, apoiada pelo PS e PSD) teve 12,92% em 1991 e Edgar Silva teve apenas 3,94% em 2016 (perdeu 70% e alcançou pouco mais de um terço da concorrente Marisa Matias).

QUE FAZER?

Foi Lenine quem imortalizou essa pergunta e a resposta 15 anos mais tarde foi a Revolução Russa.

Agora a questão serve apenas para saber o que deve o PCP fazer para sobreviver, como no meu caso sinceramente desejo que aconteça e por motivos que há anos venho explicando.

Como podem imaginar, não faço a mais pálida ideia do que vai na cabeça dos membros do Comité Central do PCP. Apenas posso - objetivamente - dizer o que acho que será a opção racional do PCP.

E, curiosamente, nada do que ouvi e li a comentadores sobre o discurso de Jerónimo de Sousa, coincide com o penso.

O Secretário-Geral do PCP atirou-se ao Presidente, colocou condições fortes para o Orçamento e anunciou para as próximas semanas o candidato presidencial.

Em função do que ele disse, e da minha própria reflexão, penso que o PCP deve seguir a seguinte estratégia em 2020-1:

a) Reforçar o voto dos seus militantes, motivando-os a votar e a mobilizar os que lhe sejam próximos (otimizar eleitorado);

b) Apresentar-se como o partido dos “danados da terra”, dos “deixados de lado”, dos que se revoltam contra o sistema (conter o Chega);

c) Ter por isso um discurso de oposição sem matizes, dizer que só está disponível para não votar contra o Orçamento se condições muito exigentes e mobilizadoras forem aceites pelo PS (separar-se do BE e do PS);

d) Apresentar o mais forte candidato possível às eleições presidenciais (atacar Marcelo).

Por isso acho que:

a) O PCP vai votar contra o Orçamento, distinguindo-se do BE que não pode arriscar votar contra (Louçã perceberá então que o tango não se dança a três, embora o BE desejasse muito que assim fosse…);

b) Com isso, o PCP passará claramente à oposição, pois o PS aliado ao BE e até mesmo ao PSD serão boas notícias para o PCP, na luta pela “alma da esquerda” e contra o Chega;

c) Não há alternativa a Jerónimo de Sousa no PCP (a não ser Carvalho da Silva, mas é sabido que não tem a confiança dos “ortodoxos” que mexem os cordelinhos), como candidato presidencial, e por isso só ele poderá evitar que a luta pela “alma da esquerda” seja um combate feminino;

d) O PCP vai escolher um novo nome mais jovem para Secretário-Geral, ainda que ortodoxo, para fazer o “aggiornamento” necessário para as próximas legislativas.

Pode não ser assim? Claro. Aliás Jerónimo – talvez por temer o destino do chefe índio americano com o mesmo nome… - já disse que não será candidato presidencial e sugeriu que continuará secretário-geral, o que são dois erros numa vez. Espero que o convençam a mudar. É que não perceber as causas é não controlar as consequências.

PRESIDENCIAIS À ESQUERDA

Nesse contexto a confirmação da candidatura de Ana Gomes (que se quis antecipar mediaticamente a Marisa Matias) é um momento decisivo para a esquerda radical e os 25% de votação a que pode aspirar.

Pela primeira vez há três sensibilidades da esquerda radical que se vão digladiar em presidenciais: a comunista, a alternativa e a populista. Tudo indica que os comunistas serão derrotados e que a vitória será da populista (até porque o combate contra Ventura será decisivo) o que me parece negativo para o sistema político, tema a que voltarei em breve.

NOVO BANCO E AUDITORIA DELOITTE

Ainda não é hoje que vou abordar o assunto, pois a auditoria só está acessível ao comum dos mortais há umas horas e não tive tempo para a ler.

Mas uma curta nota é possível desde já: afinal a auditoria nada tinha a ver com a gestão da Lone Star, pelo que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República perderam uma boa ocasião de estar calados há meses quando disseram que se não deveria pagar ao Novo Banco nada do que fora contratado antes de ela estar acessível.

Esperemos mais uma semana, então.

PANDEMIA DE PANIQUISTAS

A reunião dos peritos com políticos – feita de modo público – confirmou o que se dizia e revela bem porque funcionou mal tudo o que dependia da gestão estratégica da pandemia. É que estas reuniões são apenas aulas de divulgação, pelo que bastaria distribuir power points.

O desabafo de Ferro Rodrigues foi a verbalização do desespero que se pressentia em Marcelo e Costa perante a ineficácia do sistema. Marta Temido e/ou Graças Freitas e Ana Paula Godinho parece que têm os dias contados.

Mas o que me preocupa é o regresso da pandemia do medo de que foi paradigma a revelação de um estudo da Universidade de Washington, pelo porta voz do PSD para a saúde e por um professor de epidemiologia.

Segundo esse estudo em janeiro de 2021 Portugal poderá ter 11 mil mortos no total e quase 20 000 infetados por dia, se não for feito o que será inviável fazer.

Como a memória dos povos é curta é preciso lembrar que os exageros de epidemiologistas apavorados fizeram dar uma dose de cavalo de confinamento em março/abril/maio, estando agora a pagar-se os exageros.

Em março de 2020, prestigiadas universidades como Cambridge, o Imperial College e outros, anunciavam por exemplo 510 mil mortos no Reino Unido (até agora 45000), 2,2 milhões nos EUA (até agora 193 mil) e mais de 1 milhão de infetados em Portugal (até agora 60 000). Eu sei que era no pior cenário, mas é o que agora os “paniquistas” no fundo antecipam sem novo lockdown.

Tudo indica que com a abertura das escolas e a redução do teletrabalho, vão aumentar os infetados, sobretudo entre os jovens; e os mortos vão aumentar apenas marginalmente, e quase todos acima dos 70 anos. Será esse o novo normal a que Portugal, a Europa e o Mundo se têm de habituar.

Por isso a opção só deve ser – mas não é o que nos servem – desdramatizar, voltar a viver com cautelas normais e não panicar.

ELOGIO

Foi criado o Conselho Consultivo PSD, que reúne 27 pessoas, entre o que de melhor tem o PSD.

Elogio é devido a este partido, apesar do pessimismo com que ao longo dos anos fui vendo estas listas de gente competente que em regra apenas são chamadas para abrilhantar a cena política e para disfarçar a indigência geral, mas nada se lhes pede depois …

LER É O MELHOR REMÉDIO

O confronto sobre o ensino do que chamam “Cidadania e Desenvolvimento”, foi abafado pela opinião em que dominam as teses do BE, não se fizeram debates e uma campanha de desinformação contra o Manifesto dos 100 (declaração de interesses: eu fui um dos signatários), que não seria desdenhada por Trump, ocupou o espaço público.

Por isso o artigo João Carlos Espada “Cidadania: monista ou pluralista?”, que saiu ontem no Observador, é o texto mais sólido que li sobre o tema e que vivamente recomendo.

E ouçam também o único debate de que tenho notícia. Foi entre o Professor Manuel Braga da

Cruz (que com Mário Pinto impulsionou o abaixo assinado) e o Professor João Costa, que como Secretário de Estado da Educação esteve no momento genético do que se está a viver. Foi ontem na RR pelas 13h. Ouçam e tirem as vossas conclusões.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

A DGS Graça Freitas, depois de resistir muito tempo, pôs termo à ignomínia de isolar jovens em risco, mesmo que assintomáticos, como se tivessem lepra. Com explicações esfarrapadas, mas ainda bem.

Sucedem-se estas situações (como insistir contra o PR em não divulgar o parecer sobre a festa do Avante e recuar quando lhe mandaram), foi trucidada pelo Presidente da Assembleia da República ontem, e tudo isso sem que o Governo se importe que ela por ali ande.

A pergunta é óbvia: será que esses erros não são paradigmáticos? Será que quem erra deste modo, pode dar confiança na gestão da pandemia?

A LOUCURA MANSA

Não queria, mais uma vez, acreditar. Uma coligação de incumbentes (PS e PSD), que têm posição dominante e formam o oligopólio político português, aprovou na Assembleia da República uma lei para lixar as candidaturas autárquicas independentes.

Se for promulgada pelo Presidente, a nova lei impede que grupos de independentes se apresentem às eleições autárquicas com uma sigla que seja idêntica para a Câmara e para as freguesias, o que evidentemente dificulta a sua concorrência ao oligopólio.

Espero que o jurista insigne que o atual Presidente da República também é, não se vergue e vete esta violência.

Mas tenho medo que lhe falte a coragem para o fazer. A esse propósito lembro a frase atribuída ao protestante Rei de Navarra que se converteu ao catolicismo para ser Rei de França, com o nome de Henrique IV: “Paris vale bem uma missa”. Embora Marcelo não precise de celebrar esta missa para continuar Rei de Portugal…