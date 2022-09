Os políticos à volta da fogueira

Meio país ficou chocado com a saída direta de Mário Centeno das Finanças para o Banco de Portugal por provável incompatibilidade e conflito de interesses. Sem desvalorizar esse tema, o que me espantou na altura, e ainda me espanta, é que um ministro tenha deixado as Finanças no meio da maior crise económica do último século, ainda por cima com um esboço de Orçamento suplementar sem qualquer durabilidade.

