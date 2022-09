“Temo o homem de um só livro.”

Cícero

Sou um socialista português. No fim da adolescência tinha um certo interesse pelo Bernstein, pelo programa de Bad Godesberg e coisas desse género. Hoje não. O único debate ideológico digno desse nome opôs o socialismo democrático aos marxismos dogmáticos. Que interessa isso em 2020? Para irritar cínicos banhados em ideologia, que reivindicam por conveniência, terá ainda um interesse marginal. Mais nada. O meu Olimpo político privado é composto por socialistas portugueses, sobretudo os que já não estão entre nós. Encarnaram a política e o serviço público, subordinados a valores nobres e eternos, cuja mera enunciação me exporia à gargalhada geral, neste Portugal do século XXI. Mesmo assim, sempre que a ocasião se apresenta, gosto de lembrar que homens como Mário Sottomayor Cardia existiram na política deste país.

