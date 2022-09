O fim do respeito pela DGS

Há coisas com as quais podemos sempre contar. Neste aspeto o PCP nunca desilude, principalmente na dificuldade que demonstra com o respeito e tolerância da opinião dos outros. Sempre que alguém o critica é automaticamente apelidado de “antidemocrático”, “fascista” ou “reacionário”. Nada de novo. O Partido Comunista simplesmente não suporta que alguém tenha uma opinião diferente da sua. Tudo fica pior quando as críticas recaem sobre um dos seus bastiões.

