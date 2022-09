Mortes versus mortes

Ramalho Eanes afirmou que um velho deve dar o seu ventilador a um homem mais novo. Não concordei com a declaração, porque o critério deve ser médico e não etário. Um homem de 70 anos enxuto e saudável pode ter mais hipóteses de sobrevivência do que um quarentão obeso e trespassado por duas ou três doenças crónicas. Como afirmaram vários médicos, o critério ético que preside à decisão fatal, quem fica com o ventilador, esconde-se no perfil médico do doente e não no seu bilhete de identidade. Posto isto, vale a pena voltar às declarações do ex-Presidente, porque são a porta de entrada do grande equívoco moral da ditadura sanitária em curso.

