Regresso à escola: não podemos deixar que o medo nos vença

Em breve, milhares de alunos vão regressar à escola, depois das férias de verão, e depois de quase metade do anterior ano letivo ter sido cumprido à distância. Ainda não são conhecidos todos os detalhes deste retorno à normalidade possível, mas há pelo menos uma noção de base que devia estar no espírito de todos: a covid 19 é um problema de saúde pública que tem limitado drasticamente as nossas vidas e que deve continuar a ser encarado com responsabilidade mas, em simultâneo, alunos, professores, pais e sociedade não se podem deixar vencer pelo medo.

Infelizmente, não mais voltaremos aos tempos anteriores a março deste ano. O modelo de desenvolvimento humano insiste em consumir avidamente os recursos do planeta, e os lideres políticos e decisores económicos das principais potências continuam a olhar para um horizonte curto, limitado pelo tempo do seu mandato ou, no máximo, alargado a algumas décadas. O crescimento populacional e económico desordenado, provoca assimetrias, injustiças, fomes e epidemias. E continua muito por explicar sobre o inicio da covid 19. Com tantos laboratórios de diferentes estados a manipularem diariamente milhões de vírus e bactérias, será que este coronavirus foi o primeiro a escapar para o mundo ou, antes, terá sido o primeiro que chegou ao conhecimento da opinião pública?

Para este regresso às aulas, a chave estará na realização massiva e periódica de testes. O princípio é simples: quem não testou positivo, deve estar na escola. Claro que outras normas preventivas são igualmente importantes, incluindo aquelas que funcionam sobretudo como efeito psicológico, reforçando a sensação de segurança. As máscaras servem antes do mais para proteger os outros de um nosso possível contágio. Mas é questionável que sejam são saudáveis para os seus utilizadores, pelo menos aqueles modelos descartáveis e menos elaborados. Não tenho conhecimentos médicos, nem ponho em questão as orientações das autoridades de saúde, mas parece-me lógico pensar que as máscaras condicionam a expiração do ar, e que muitas bactérias ficarão então pelos filtros, prontas a voltarem a entrar no nosso sistema respiratório e a originar outros possíveis problemas. O uso da máscara é necessário como medida de prevenção, mas deveria ser dispensado quando a distância social de segurança já está assegurada, nomeadamente ao ar livre e, idealmente, dentro da sala de aula. Ou seja, o uso de máscara deveria ser limitado ao estritamente essencial para garantir as liberdades e a segurança dos outros.

Parece-me também excessivo pensar em fechar uma escola, pondo todos os alunos de quarentena, caso surja um teste positivo de covid 19. Caso tal acontecesse, o ano letivo decorreria aos repelões e tropeções, com todas as consequências negativas, práticas, psicológicas e sociais, que daí advinham para alunos, pais e professores. Em caso de um teste positivo, parece-me que as medidas de segurança deveriam logo ser reforçadas para o máximo, incluindo o teste imediato dos alunos, professores e auxiliares próximos do infetado, pondo em quarentena os novos casos positivos, mas mantendo os outros em aulas presenciais.

O covid 19 faz parte de uma nova realidade a que, infelizmente, vamos ter de nos habituar. Como todos, este novo desafio coloca opções, e estas passam pela rejeição tanto da leviandade, quanto do pânico, e pela procura de soluções de equilíbrio. Ninguém quer que o número de casos dispare, ninguém quer lamentar mais mortes. Mas, pelo menos até à chegada de uma vacina, novos casos e novas mortes serão inevitáveis, isto por mais medidas de contenção que se implementem. Olhar para o bem comum, é, neste caso, procurar o equilíbrio entre a segurança e a normalidade, com a certeza que não podemos voltar a suspender as nossas vidas, tal como aconteceu em março passado. Então, tal foi necessário para procurar estancar o crescimento descontrolado de uma nova ameaça assustadora mas, agora, temos de estar preparados para a enfrentar de outra forma. Os custos para alunos, pais, professores, e para toda a sociedade, de um ano letivo de “medo” e à distância seriam tremendos. Afirmo-o também como parte interessada, pois sou pai de 4 alunos que irão frequentar a escola entre o 5º e o 11º ano de escolaridade. Não podemos facilitar mas, também, não podemos deixar que o medo nos paralise, crie uma “fobia” do outro, e que provoque estragos ainda maiores. O novo ano letivo deve ser o do regresso à normalidade, pelo menos à normalidade possível.