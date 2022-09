As Causas. Vai tudo correr bem?

TELENOVELA DA FESTA DO AVANTE

A telenovela da Festa do Avante acabou a fase de produção. Agora segue-se a exibição, no próximo fim de semana.

Confrontada com uma ordem do Governo, ela própria o resultado de uma crítica pública do Presidente da República, a DGS teve de revelar o parecer com as condições para autorizar o festival do Avante, que recusara revelar. Manda quem pode, obedece quem deve.

Admitam que eu seja politicamente incorreto, mais uma vez. Não alinho, por isso, com a opinião da esmagadora maioria dos portugueses contra a Festa do Avante, desde logo porque há que viver com riscos.

Li com cuidado as regras da DGS e parecem-me equilibradas, razoáveis e bem ponderadas.

E acho que o PCP vai conseguir respeitá-las, ainda que isso seja difícil, se conseguir manter a sua conhecida organização “militar”, em que todos vigiam todos e nenhum vai querer falhar até pelas consequências devastadoras para o “Partido”.

Assumindo que assim será, até aqui tudo bem, em função das circunstâncias. Se assim não for, cá estarei para a semana a tirar algumas conclusões.

Mas, em minha opinião, há questões a abordar já e que são outras:

a) Um festival de música, com esta dimensão, caraterísticas e duração de 3 dias, nunca seria sequer analisado pela DGS – quanto mais autorizado – se não fosse o PCP o organizador. O que revela privilégios e torna justificada muita da reação popular;

b) Com base no princípio legal da igualdade, as regras aqui aplicadas devem ser daqui para a frente aplicáveis a festivais semelhantes. Mas o certo é que a época está a acabar. E isso é uma injustiça chocante, a menos que Louçã diga a verdade quando referiu numa entrevista ao DN que os organizadores de festivais com dezenas de milhar de pessoas berraram, mas não queriam levá-los a efeito com medo de prejuízos;

c) É uma vergonha que a DGS tenha ontem dito que não podia legalmente divulgar e António Costa, com a sua conhecida frieza, menos de 12 horas depois dissesse o contrário. Este é o respeito que ele tem pela equipa que há mais de 3 meses sugeri que substituísse. Desautorizou (e bem) Graça Freitas. O que espera ela para se demitir?

Uma última nota: não é verdade que a 1ª página do NYT tenha um destaque a dizer que o Governo português autorizou um “suicide party” no Seixal. É uma montagem e fake news, como era Fernando Nobre a recusar a vacina da COVID quando houver, que eu referira. Peço desculpa a ele e aos telespectadores pelo meu erro… que não teria ocorrido se o Bernardo Ferrão e o Polígrafo não estivessem de férias!

ORÇAMENTO DE 2021: TUDO VAI TERMINAR BEM

Que bom seria se o que nos dizem os dirigentes políticos fosse sempre verdade. Vejam o caso da negociação do Orçamento para 2021.

António Costa foi cristalino na entrevista ao Expresso de sábado: “se não houver acordo [com a esquerda radical] é simples: não há

Orçamento e há uma crise política. Aí estaremos a discutir qual é a data em que o Presidente terá de fazer o inevitável”.

E o Presidente da República, cristalino foi. Usando os seus poderes sobrenaturais de ler a entrevista ao Expresso antes de ser publicada, disse que “crises políticas ou ameaças de crise são ficção” e que se “desenganem” os que esperam que convoque eleições antecipadas.

Se ambos falassem verdade, na sua aparente clara convicção, isso significaria apenas que – não sendo loucos nem se devendo admitir que sejam mentirosos – ambos sabem que não haverá crise política, ou seja e em resumo que pelo menos o BE se vai abster na votação do Orçamento em novembro.

Em minha opinião – mas isso vale pouco – terão razão: por um lado, o BE vai estrebuchar; mas por outro, vai apenas exigir tudo o que seja fácil de obter do PS e só isso.

Essa opção – distinta do PCP – significa objetivamente que o BE vai fazer finalmente a opção de entrar no arco da governação na esperança de estar coligado com PS até ao final de 2021. No caminho para isso, o Orçamento será aprovado com facilidade.

Onde se baseia a minha convicção de que não haverá crise? Em três principais razões:

(i) Louçã - o guru do BE – cada vez mais usa a ironia em vez da agressividade no seu combate político com o PS. O que prenuncia a vontade de apenas pressionar e a desistência de tentar vencer. E, sendo assim, é absurdo que a seguir à vitória forte de Marcelo não deem o passo para a entrada na tenda socialista, o que exige que o Orçamento passe;

(ii) As exigências do BE estão a ser feitas com a cautela de não serem cedências impossíveis para Costa. Se a vontade fosse não viabilizar o Orçamento – e sobretudo num período em que o descontentamento social vai aumentar muito – a solução seria extremar;

(iii) A queda constante do PCP nas sondagens (que a pandemia de críticas causadas pela festa do Avante vai ajudar), que também resulta da subida do Chega, sossega o BE: pode chegar-se ao PS que, apesar disso, o PCP sozinho na oposição não vai crescer à sua custa.

Mas claro que pode não ser assim. E, nesse caso, Marcelo (apesar do perentório “desenganem-se”) terá de convocar eleições legislativas para julho (pois seria surreal de mais realizá-las quando Portugal preside à União Europeia no primeiro semestre do próximo ano).

Pode, pois, haver crise em novembro. Nesse caso:

(i) Marcelo nada perde com isso: o eleitorado verá nele a estabilidade possível e a vitória presidencial ainda mais expressiva será logo a seguir;

(ii) O PS também não: coitadinho, fez tudo para a evitar e os desvairados PCP e BE aliaram-se à Direita; e com a subida do Chega à custa do PSD, o PS pode chegar à maioria absoluta;

(iii) O Chega vai adorar a crise, pois assim transfere os votos de Ventura contra Marcelo ainda quentes para votos nas legislativas e chegará muito mais forte às autárquicas; à sua medida e pelas mesmas razões, o IL também fica feliz;

(iv) Quem vai roer as unhas será o PSD e o CDS, por razões tão óbvias como as da esquerda radical.

Vamos continuar a acompanhar a evolução deste tema (o mais importante nos próximos meses) porque a realidade muda todos os dias, como é um excelente exemplo o tema seguinte.

MARCELO VIRA À DIREITA?

Dois acontecimentos na Marcelândia marcaram a semana. Pode parecer que não, mas têm tudo em comum. E, pela velocidade de reação que revelou, Marcelo ganharia de novo o prémio “Speedy Gonzalez do ano”.

O primeiro acontecimento foi um bate-boca em direto para as televisões de uma microempresária com o Presidente-Rei. O segundo foi uma longa conferência de imprensa, no meio da rua, creio que em Monchique, onde o Presidente cortou às postas e fez escabeche com a DGS e ousou atacar o PCP (e ontem cravou e rodou mais um pouco a faca em Graça Freitas).

O bate-papo mostrou que o nosso bem-amado presidente ainda não está preparado para a contestação e que sofre visivelmente quando tem de admitir que alguém não goste dele. Não me lembro de o ver numa situação semelhante de perda de controle tão elevada, que se revelou em especial no lapso de principiante ao recomendar sem nuances, “Diga aos portugueses para votarem noutro Governo”.

O episódio – li num jornal – foi “insólito”; ou seja, como explicam os dicionários, “uma coisa ou facto fora do normal”. Mas admito que isto venha a ser parte do novo normal, sobretudo quando chegar o outono do nosso descontentamento.

Eu sei que não é ele quem governa. Mas não é possível estar quase há 5 anos em permanente campanha, falar de tudo, elogiar e colocar a mão por baixo do governo (como dizem que Deus faz ao menino e ao borracho) e quando a revolta cresce dar explicações de direito constitucional.

Eu avisara logo em 2016: Marcelo ia ser um excecional rei de Portugal, mas já então duvidava que conseguisse vir a ser um notável presidente da República.

Ele sabe disso. Vai, pois, tentar ganhar as eleições como rei, embora para isso tenha de marcar alguma distância ao poder socialista para não perder demasiados votos à Direita.

Só que é de tal maneira rápido e assustado que – como é habitual nele – exagerou, fazendo um dos mais pesados ataques possíveis à DGS e ao modo como o Governo estará a ceder aos desejos – que parecem ser ordens – do PCP.

Foi uma intervenção brilhante e devastadora, que evidentemente encantou microempresários e todos os que estão contra a festa do Avante. Mas nada disso o ajuda na campanha para conquistar socialistas…

O ELOGIO

À autora de Harry Potter, JK Rowling, devido a um texto citado no Público na passada 6ª feira. Ela devolveu um prémio da Fundação Robert Kennedy dos Direitos Humanos, por causa de críticas da presidenta a declarações da escritora em que esta ousou expressar a sua discordância do pensamento “obrigatório” segundo o qual a divisão em sexo masculino e feminino não é aceitável pois ofende e traumatiza os transsexuais.

Que afirmar essa discordância exija muita coragem e mereça elogios é um sinal de tempos desgraçados.

LER É O MELHOR REMÉDIO

João Correia, meu querido amigo e que foi Vice-Presidente da Ordem dos Advogados no meu bastonato, está a escrever uma série de artigos no Público sobre reformas necessárias e urgentes na justiça.

O segundo artigo saiu na passada 5ª feira e aborda a formação em tronco comum de magistrados e advogados, que é velho combate dele e foi uma das bandeiras da nossa equipa e do Congresso da Justiça.

Leiam – mesmo que não sejam juristas – pois muito aprenderão no vosso esforço de ser cidadãos ativos e responsáveis.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Foram revelados os dados do desemprego jovem em Portugal, que começou a explodir: mais 58% de desempregados até aos 24 anos em comparação com junho de 2019. Caminhamos para a destruição de uma geração que agora nem tem para onde emigrar.

Mais uma vez vou ser politicamente incorreto. Não seria a altura de aprovar uma lei especial permitindo que quem empregasse jovens até aos 24 anos, nos próximos 12 meses, tivesse a opção de os poder despedir sem limitações até final de 2022 e, além disso, durante o mesmo período não tivessem de ser feitos descontos para a segurança social?

Seria uma experiência para averiguar os efeitos da liberdade na criação de emprego, e para assim motivar os empresários a arriscar criar emprego que sem isso não irá infelizmente materializar-se, até pela crescente robotização da economia.

A LOUCURA MANSA

A DGS (não nos vemos livres desta …), num momento de alucinação tecnocrática desumana, decidiu que as crianças e jovens em risco que entrem em casas de acolhimento, mesmo que testem negativo à COVID, devem ficar 14 dias de quarentena, isolados no momento em que mais precisariam de ser enturmados.

Esta discriminação dos mais desfavorecidos entre os desfavorecidos é chocante.

E o mesmo acontece com outra loucura da DGS, que me chega de cidadãos revoltados. Idosos que vão a consultas médicas, com sinais de pré-demência (infelizmente cada vez mais frequentes, prevendo-se que em 2050 haverá mais de 150 milhões no Mundo) ou alzheimer, não podem estar acompanhados por um familiar. Para proteger os idosos que vivem em família, não é por certo.

Não vale a pena dizer muito mais sobre estas duas loucuras. A única solução é pedir ao novo Provedor dos Cidadãos, o Presidente da República, que volte a Monchique e dê uma entrevista a malhar na DGS: logo a seguir tudo se resolve.