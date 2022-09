Tirem as crianças de casa (não das escolas)

O encerramento das escolas foi uma consequência do medo dos pais em relação à saúde dos filhos, um medo compreensível, sim senhor, mas destituído de base científica. Neste e noutros aspectos da pandemia, os governos cederam ao medo e ao algoritmo do facebook, deixando de lado a ciência. Agora, meio ano depois, o consenso científico é ainda mais claro: as crianças não são o alvo do vírus e, ademais, as escolas cheias não são amplificadores do vírus. Vários países europeus já comprovam esta tese na prática.

