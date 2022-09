Os médicos são intocáveis?

Médico há 47 anos, continuo a interrogar-me sobre a singularidade desta profissão. As várias verdades e os vários mitos, a ela associadas, fazem com que seja particular, no seu papel e representação sociais. Já lá vai o tempo em que os doentes nas enfermarias hospitalares não tinham nome, eram um número, ou uma patologia. O 45, o estômago, a pneumonia. Eram muito bem tratados, mas numa posição completamente passiva, ninguém lhes perguntava nada, acerca das decisões clínicas. Eram tempos, ainda um pouco feudais, em que qualquer observação crítica de um doente corria o risco de ser penalizada, não no tratamento, mas socialmente. Veio o 25 de Abril e, ao contrário do que seria de esperar, nada mudou radicalmente. As mudanças foram acontecendo lentamente, com a maior literacia dos doentes, mais acesso a informação e melhor capacidade de pôr questões e participar nos processos de decisão, que implicam opções sérias.

Claro que este estatuto especial desencadeava reações fortes nalguns, que não toleravam esta espécie de inimputabilidade dos médicos. Mas muitos destes eram os mesmos que esperavam, e ainda esperam, horas nas salas de espera dos hospitais e dos consultórios e o máximo que conseguem fazer é ‘refilar’ com as secretárias, tornando-se passivos frente ao médico. Se a relação da classe com a população foi sendo lentamente alterada, diferente foi com a classe política.