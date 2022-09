Melides cancelada

Esqueçam tudo o que sabem sobre o chique e praias. Melides é que é. Comporta é... bom não diria out — seria um pouco dramático — mas já perdeu o brilho de outrora, do longínquo 2018. Melides, hein? Quem havia de dizer? Lembro-me de em puto ter ido ali parar e de me ter perguntado: “O que estou aqui a fazer quando podia estar em Milfontes, na magnífica praia do Malhão?” E de há três anos, quando fiz uma viagem de moto pela costa portuguesa, de já haver rumores que Melides ia ser “a próxima grande cena”, dos “ultrarricos low profile” do mundo por estarem fartos das multidões da Comporta ali a duas dezenas de quilómetros. Ora, foi neste primeiro semestre, em pleno confinamento, que o hashtag Melides rebentou no Instagram. (Foi assim que chibaram o seu local secreto de reclusão). Contaram-me. Estava cá “tudo”. Realeza discreta, descendência do Agnelli e outros imperadores da indústria europeia do old money. Olhem, não fixei nomes. Fixei Melides: uma aldeia alentejana triste, como são todas, do concelho de Grândola, que das poucas vezes que a vi, algures no século XX, me pareceu desinteressada no contacto com a lagoa e do seu mar bravo. Agora, já fui ver, continua a ser uma aldeia alentejana com duas lojas eco-chic sem negócio e algum movimento matinal de agosto. Não é isto o tal Melides. A “Melides” que vem no Instagram é o conceito. Le Mellides. Verde e mar e ausência de humanos (locals). Assim como Comporta já é mais uma marca de perfumes.

