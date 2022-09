Democracias e autoritarismos: o que nos reserva o futuro?

Esta semana, dei comigo a divagar durante os meus passeios matinais sobre o futuro das democracias num mundo globalizado e sobrepovoado. Como quase sempre acontece, viajei então pela História em busca de algumas pistas e enquadramentos. A democracia desenvolveu-se numa estrutura política de pequena dimensão, a cidade-estado de Atenas, e teve sempre dificuldade em vingar em estados extensos e populosos. A Roma clássica estruturou-se em torno da República e dos cidadãos, mas o seu crescimento territorial e populacional provocou uma significativa transformação política, e a progressiva concentração de poder - civil, militar e religioso - na figura do imperador.

Após séculos de indiferença (com exceção de Petrarca e de uns quantos mais), o Renascimento foi ponto de partida para a revalorização das estruturas políticas da época clássica. Mas, apesar desta admiração, os humanistas dos séculos XV e XVI estavam convictos que o exercício do poder politico pelos cidadãos era incompatível com os grandes estados centralizados que se afirmaram na Europa a partir do último quartel do século XV (França, Inglaterra, e depois Espanha). Maquiavel defendia então que tanto estes, como as cidades-estado italianas, deveriam ter o seu governo concentrado numa única figura política, o príncipe.

A noção de que o exercício do poder político pelos cidadãos é compatível com estados extensos e populosos data de épocas mais recentes (Inglaterra a partir de 1688; Estados Unidos, 1776 e França 1789). Durante o século XIX, o poder político dos cidadãos afirmou-se e consolidou-se na maioria dos estados do chamado “mundo ocidental”, inicialmente de forma restrita e, com o impulso das duas grandes guerras do século XX, com caráter universal (evolução do sufrágio censitário para o universal).

Em finais do século XX, a democracia saiu vencedora uma longa guerra ideológica contra um contraponto totalitário, o comunismo, e tinha já demonstrado cabalmente a sua eficácia em estados extensos e populosos. Muitos supunham então que a democracia era o ponto de evolução política a que todos os povos e estados aspiravam, incluindo os candidatos à liderança mundial. Mas as duas primeiras décadas do século XXI vieram contrariar este otimismo ingénuo. A China demonstrou que o capitalismo pode ser mais eficaz e, também, mais perverso, em regimes autoritários do que em democracia. E as novas tecnologias, imprescindíveis em muitas áreas, junto com as novas formas de difundir e consumir informação (redes sociais), trouxeram perigos reais para as liberdades e capacidade política dos cidadãos.

Historicamente, a democracia teve sempre dificuldades para vingar em estados extensos e populosos. É sempre mais difícil garantir e exercer os direitos de cidadania num estado com 1 bilião de habitantes, do que noutro com 10 milhões. Para além do mais, as novas tecnologias oferecem instrumentos de controlo poderosos a grandes estados centralizados e autoritários, isto numa altura em que as grandes referências da democracia, aquelas que garantem os direitos e deveres dos seus cidadãos, estão enfraquecidas. A Europa pela sua reduzida dimensão económica e populacional à escala global, e pela complexidade ineficaz da sua estrutura politica agregadora; e os Estados Unidos pela perda de objetivos comuns mobilizadores e pela degradação do debate político, fatores que destaparam as múltiplas contradições do desconcertante sistema americano.

Só o regresso a políticas centradas em valores humanistas, com garantia de direitos, deveres, e respeito pelos demais; o fomento de uma opinião pública informada e participativa; a elevação do debate político; a rejeição de modelos autoritários, extremistas e maniqueístas, e a recuperação e aprofundamento da aliança atlântica, poderão ajudar a reequilibrar os pratos da

balança. A globalização e a sobrepopulação favorecem os modelos autoritários. Neste momento, estes levam vantagem sobre as democracias na grande corrida pelo futuro.