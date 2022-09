O Amante Traído

Por questões de estatuto ou vaidade, ou para não ficar atrás dos outros, Carlos arranjou, e passo a citar, “uma amante”. Arranjou é o termo. Não foi a primeira que lhe apareceu à frente, não senhor, que ele tinha certo requinte e uma amante exigia que ao menos não baixasse a fasquia, não foi tudo o que vem à rede é fixe, foi mais vamos lá ver em que param as modas e nesse entretanto de prudência passa-lhe à frente a Cilita com um sorriso de alto lá com ele e não é tarde nem é cedo. À Cilita faltavam-lhe certas qualidades bem-vindas numa amante: conheciam-se há anos, já por mais de uma vez a coisa tinha estado vai não vai e discreta não era ela.

