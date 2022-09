Cândido no Hotel Califórnia

O primeiro-ministro holandês, o conservador Mark Rutte, começou por dizer que não ia taxar dividendos às empresas. Depois recuou nessa posição. Em resposta, a Unilever e a Shell, que são empresas com “dupla nacionalidade” (Reino Unido e Holanda), partilhando as suas sedes entre os dois países, ameaçaram sair e transferir-se integralmente para o Reino Unido. Foi aí que Bart Snels, deputado dos Verdes (GroenLinks), avançou com uma proposta de lei para penalizar empresas com receitas superiores a 750 milhões de euros que escolham migrar para países de baixa tributação. Isto inclui o Reino Unido, para onde a Unilever tencionava rumar integralmente, abandonando a sua parte holandesa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler