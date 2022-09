A dança dos estorninhos

É um espetáculo o que as revoadas de estorninhos proporcionam, a quem visita a zona ribeirinha da cidade de Lisboa, nos dias de outono ao fim da tarde. Já me aconteceu. Parei o carro à má fila no Campo das Cebolas para observar o movimento de um bando no ar que formava uma mancha constituída por pequenos pontos negros que seguiam uma coreografia rápida, sincronizada e totalmente imprevisível sem nunca perder a sua integridade como corpo.

Havia ali qualquer coisa da publicidade da Optimus, “segue o que sentes”, aquela em que se avistavam nos céus umas manchas cor de laranja, aparentemente hipnotizantes pois as pessoas paravam o que estavam a fazer para as observar e até para as seguir, de contornos flexíveis e moles mas que não se desintegravam. Eram corpos.

Assim é um bando de estorninhos. Assim mas muito mais rápidos. Assim mas com uma coreografia apurada, fina e arisca. São manobras. O efeito hipnotizante é o mesmo.

O que determina a orientação daquele coletivo de passarinhos?

Fui ver.

Sempre que o bando muda de orientação foi um único passarinho a mandar no movimento de todos os outros através de um processo em que os sete estorninhos mais próximos copiam o seu movimento e os sete mais próximos de cada um destes copia os respetivos movimentos e assim sucessivamente. Dá-se de forma tão rápida que é impercetível qual o estorninho que o fez ou sequer em que zona do bando estava.

A pandemia chegou assim.

De repente arrancaram-nos da vida que conhecíamos e foi em grupo, e em passo certo, que seguimos uma dança maluca para uma nova que ainda não se percebeu se é efémera, quão efémera ou se veio para ficar.

Lá que dançámos a coreografia bem, mesmo sem treino nenhum, dançámos.

Quem foi o estorninho que mandou?

É difícil dizer mas existe um indício, que deverá ficar para a história interpretar, do confronto entre a conferência da ministra da Saúde, Marta Temido, e da diretora da DGS, Graça Freitas - no dia 11 de março de 2020 que apontava para uma desdramatização da situação e certamente não para o fecho das escolas ou para o confinamento – e o discurso de António Costa no dia seguinte, regressado de Berlim, em inversão de marcha, dizendo ao país que nos esperavam momentos difíceis, que as escolas seriam fechadas, que nos deveríamos proteger uns aos outros e limitar ao máximo deslocações e convívio social.

Este discurso terá sido dos melhores momentos de António Costa enquanto primeiro-ministro. Foi ouvido, aquela “verdade” – se é que existe uma - tranquilizou os portugueses, ganhou a sua confiança e talvez uma estima que não tinha e que veio a agudizar na Holanda.

Nessa altura pareceu evidente que o estorninho que coordenou a dança foi o poder político ali representado por António Costa em detrimento das recomendações da Saúde de certa forma representadas pela dupla Temido/Freitas.

Esta é uma questão não encerrada e será necessário que se pense nela não para memória futura mas para o futuro. Quem estará ao comando em situações destas: o poder político ou as determinações médicas e científicas? Quais as vantagens de um e de outro? Deve ser uma decisão política apoiada no conhecimento científico ou deverão existir equipas de virologistas, como se de militares se tratasse, que deverão dar instruções a uma escala internacional e que deverão ser acatadas porque, afinal, é uma questão de saúde pública? Quem deverá ser o estorninho que comanda as manobras?

Terá sido esse discurso, as imagens do horror de Itália e certamente um lado manso dos portugueses que levaram a que esta pandemia tenha sido recebida em Portugal de uma forma contrastante com as que foram consideradas por Elisabeth Kubler-Ross como sendo as cinco fases que caracterizam a forma de reagir à notícia de uma doença terminal: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Slavoj Zizek, no livro “A pandemia que mudou o mundo”, identificou estas mesmas fases como aplicáveis sempre que a sociedade é confrontada com uma catástrofe ou experiência traumática. Faz sentido. Mesmo, faz todo o sentido.

Acontece que em Portugal passou-se tudo ao contrário. Podemos então pegar nas cinco fases e é evidente que os portugueses começaram este processo pela última fase: a aceitação. “Passa-se uma coisa grave e temos de mudar tudo. Mudemos tudo.”

Em Portugal decretou-se um Estado de Emergência mas discutiu-se se ele era efetivamente necessário. Não era uma discussão à toa; de facto, os portugueses confinaram e integraram o nível de gravidade de que se falava muito antes dessa declaração.

Já agora, fiz parte da massa anónima do bando de estorninhos e aceitei logo a pandemia, achei bem a declaração de Estado de Emergência e nada mais desejei que uma intervenção forte e inteligente do Estado.

Sucede que qualquer posição, opinião, convicção que tenha a ver com esta pandemia é sempre um conceito a prazo. A sua grande característica será, como na maravilhosa canção da Mercedes Sosa, “todo cambia”. Mudou as nossas vidas e foi mudando o que achámos sobre essas mudanças, a sua necessidade e as respectivas implicações.

Neste momento é impossível não pôr em causa se não existe aqui uma oportunidade para o aparecimento de excesso de poder estatal, uma repetição daquilo que Foucault descreve no seu livro “Vigiar e Punir” um modelo de Estado que emerge e assenta no medo generalizado de uma praga.

Esta é, para alguma esquerda, em que me incluo, uma reflexão complexa; a ausência de Estado emparelha, de uma forma improvável, o anarquismo e o liberalismo e essa é uma grande razão para rejeitar o primeiro. Ou era. Este vírus bateu fundo também na ideologia. Um salto mortal.

A ver.

Esta pandemia quando apareceu parecia ser de esquerda: mostrou a necessidade de um Serviço Nacional de Saúde forte e eficiente. Não esquecer aqui a ironia de todos os que julgavam não depender do SNS por terem bons seguros de saúde terem sido surpreendidos com a tal cláusula que excluía da cobertura as situações de pandemia. Sim, os serviços e bens essenciais devem estar sobretudo nas mãos do Estado, não só por causa dos mais carenciados mas também porque até os mais beneficiados acabam por ser apanhados na curva da estrada.

Houve também a evidência da necessidade do apoio do Estado para ajudar as empresas em crise. Os mesmos empresários que se queixavam do excesso de carga fiscal e que preferiam que o Estado se reduzisse à condição mínima vieram exigir o que só pode ser dado por um Estado centralizador e capitalizado.

Neste momento não é evidente o impacto que terá na esquerda ou na direita. Neste momento nada é claro em relação a esta pandemia e tudo é de facto questionável até se não lhe foi dada uma importância excessiva. Aqui dói. Seria dar razão ao Trump e ao Bolsonaro que o disseram com base em nada mais do que a pressão de interesses económicos.

Este não é um artigo científico e não pretende dar qualquer resposta a essas questões ou defender uma teoria sobre a perigosidade, a nível de saúde pública, deste vírus, sobre a sua duração ou qualquer outro aspecto que deve ser a ciência a seu tempo a responder.

Uma coisa é certa: a barraca está montada. Nada será como dantes. Se uma parte da humanidade se apercebeu da sua fragilidade a partir dos atentados do 11 de setembro – e isto tem muito que se lhe diga: não foram genocídios nos Balcãs ou a fome em África que acenderam corações, foram aquelas torres numa cidade tão poderosa e emblemática – agora a tomada de consciência foi generalizada.

Que virá a seguir?

Aplicando o conceito de cada uma das fases de Elisabeth Kubler-Ross entrámos no período de “negociação”, uma ideia de que poderemos amenizar o que parece uma catástrofe e retomar uma normalidade que chamam nova. Só que seguir a sua lógica ou a sua sequência já não é possível. Começámos pelo fim. Como as pessoas que saltam a adolescência mas que acabam a compensá-la com uma exuberante crise de meia idade que inclui a aquisição de uma moto ou de um descapotável, a prática de desportos radicais, idas a festivais de verão e – já vi, já assisti – o uso de bermudas (devem sem medo ser chamadas corsários). Não há atalhos.

Em que momento nos espera a negação, a raiva, a depressão e por que ordem?

Há quem já as tenha antecipado mas falo de um sentimento coletivo.

O melhor cenário pode ser uma depressão quando isto já tiver passado em jeito de ressaca do susto e falta de energia para a reconstrução. O pior é muito mau e abutres não faltam à espera que suceda. Sim, existe quem espera que corra mal para se fazer à estrada.

Essa será um pouco a do Cormac McCarthy no “The Road” e, para quem não leu, a personificação do mal e da total fragilidade perante ele. Uma estrada sem salvação.

Mentira, o melhor cenário será o reforço do sentido de comunidade. Um bocado aquilo que vem da doutrina cristã e que tem a ver o conceito do “outro”, que parte destes praticantes esquece quando fala de economia, fiscalidade e finanças, o oposto do “salve-se quem puder”.

Já agora a pandemia não é sobre religião, crime e castigo; não é a paga da mãe natureza pelos maus tratos que lhe foram infligidos – como muitos, entre eles o próprio Zizek, estranhamente admitem – é só uma merda das antigas, uma daquelas que não se controla.

“E agora, José?”

Estorninho.