Sobe, sobe, Bolsa sobe

O índice da Bolsa americana S&P 500 ganhou cerca de 3% em relação ao início do ano. Isto parece surpreendente, tendo em conta que a economia americana está, tal como a portuguesa, numa recessão profunda. Além disso, há enorme incerteza sobre o que vão ser os próximos meses, quer na evolução da pandemia quer nos resultados das eleições presidenciais. Se o valor da Bolsa não é mais do que o preço que as pessoas estão dispostas a pagar pelas ações das companhias, como é possível que os jornais estejam cheios de notícias sobre empresas à beira de fechar as portas?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler