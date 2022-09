Porque é que o salário mínimo é essencial

A injunção de Carlos César no Facebook aos partidos de esquerda para que “se definam de uma vez por todas e sem mais demoras e calculismos” causou estranheza, não tanto pelo seu estilo já consagrado mas antes por ser uma voz oficial a publicitar a ameaça poucos dias antes de se iniciarem as conversas entre partidos e Governo sobre os detalhes orçamentais. Se pretendia enunciar que se trata de uma encenação, a sugestão surge no tempo certo; se se trata de uma estratégia negocial, então é desastrada, ninguém se assusta com uma intimação. Talvez não seja nada disso e se trate somente de um percalço agostino, o que mereceria todo o carinho. Sigo então o melhor conselho: trate-se das decisões importantes, sem cuidar de veraneios. Começo pelo salário mínimo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler