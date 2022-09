Ele tinha seis anos e meio nesse Verão de 1980, eu sete e meio. Quem era ele? Um eu alternativo, um eu de ficção, um eu “outrora agora”?

Voltei mais uma vez a “O Verão 80”, as crónicas digressivas que Marguerite Duras escreveu durante três meses para o “Libération” e que reuniu em volume nesse mesmo ano. A força inquietante do livro deve muito às diferentes narrativas que se confundem de texto em texto, até de linha em linha: a época estival em Trouville, na Normandia; a história (lembrada?, ouvida?, inventada?) do menino e da monitora; o discurso da autora dirigido a um “tu” (o seu amante, Yann Andréa); a actualidade política (dos Jogos Olímpicos de Moscovo aos ayatollahs, do atentado de Bolonha à greve nos estaleiros de Gdansk). Quatro níveis de “imaginário”, descritivo um, outro angustiante e poético, outro desamparado, outro indignado.