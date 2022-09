Bem-vindos ao Hotel Califórnia

É quase impossível conter o riso quando se ouve dizer que a Holanda está a preparar um mecanismo para travar a saída de empresas que busquem regimes fiscais mais favoráveis. Como contava esta semana o “Financial Times”, a legislação só avançará depois de verificada a compatibilidade com as regras europeias e com os próprios limites legais holandeses, mas vai somando cada vez mais apoio político. Num país que tem um dos regimes mais favoráveis para as holdings — está lá a maior parte do PSI20 — e que, com isso, desvia milhares de milhões de euros em impostos de outros países, não deixa de ser irónico. É justo dizer que a proposta veio do deputado Bart Snels, dos Verdes, que sempre foram críticos do regime fiscal holandês, lembrava Rui Tavares no “Público”. Mas é igualmente verdade que a ideia tem já o apoio dos trabalhistas e de três dos quatro partidos que apoiam o governo de Mark Rutte, embora este seja menos entusiasta. Coincidência ou não, Rutte foi administrador da Unilever, precisamente a empresa que pretendia sair para o Reino Unido mas que, com este mecanismo, pode ter de pagar €11 mil milhões.

