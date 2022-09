Esquecer fait divers e focar no essencial: ambiente e democracia

Agosto costumava ser o mês em que os fait divers se desdobravam das páginas das revistas triviais para as dos jornais de referência, e em que, quase numa troca de galhardetes, as férias de alguns homens públicos davam assunto para preencher páginas da imprensa do social. Como já notaram porém alguns publicistas, os verões nem sempre foram calmos, e vários momentos marcantes da História começaram nesta altura, como foi o caso das duas grandes guerras do século XX, isto porque quase todos os lideres militares desejam operações rápidas e eficientes, capazes de evitar os rigores climatéricos usualmente associados ao inverno. Contudo, salvo situações que envolvem operações militares, rigores climatéricos (fogos), ou de efervescência revolucionária (como o nosso verão quente de 1975), os meses de verão eram usualmente mais pacatos que os outros, com os homens públicos a banhos e a afinar a estratégia para a rentrée.

Mas até o verão deste estranho ano de 2020 tem sido diferente. Ao que parece, a vacina para a covid 19 está para breve o que, a confirmar-se, representa mais um marco notável da realização humana. Contudo, este marco não pode apagar as muitas interrogações que permanecem sobre a origem e disseminação da pandemia. Há anos que vários laboratórios espalhados pelas principais potências científicas mundiais estudam milhões, talvez biliões, de vírus e bactérias. E quantos destes, alguns potencialmente perigosos, terão passados as paredes dos laboratórios sem que a opinião pública fosse informada? E a covid 19 foi um caso isolado, ou foi antes aquele de que tivemos conhecimento? Será que estas interrogações vão continuar sem resposta? O que quer porém que tenha acontecido, importa saber viver com esta nova realidade, aliás há muito prevista. Com bom senso, sem facilitismos ou alarmismos, mas certos que nenhum estado, nenhuma sociedade, aguentará novamente os meses de confinamento que tivemos entre março e junho. Governar é decidir, e as decisões na esfera pública devem ter em conta o bem comum. Sobretudo, importava que governo e oposição mantivessem o tema da covid 19 fora do combate político, é algo demasiado sério para fait divers.

A propósito de fait divers, se há acontecimento que tem beneficiado da falta de público, esse tem sido a campanha presidencial americana. Sem o folclore de convenções e comícios, é mais fácil prestar atenção às mensagens dos candidatos e seus apoiantes. Infelizmente, estas têm sido confrangedoras. Trump está igual a si próprio, prevendo o caos em caso de derrota, e acusando Biden de ser maluco e impreparado, num curioso exercício de inversão da realidade e de projeção, o que aliás não espanta na sua patologia. Por sua vez, Biden não consegue esconder a sua falta de envergadura. É um político oco e artificial, disposto a qualquer sacrifício ou humilhação - como, por puro taticismo, convidar Kamala Harris para candidata a vice presidente – para ser o candidato anti Trump. Como em todas as situações extremadas, a campanha presidencial americana vai fazer-se sobretudo pela negativa. Joe Biden já afirmou até ser o candidato que está do lado da luz contra as trevas, uma afirmação maniqueísta à boa maneira de Trump, que representa um piscar de olhos aos evangélicos e às temáticas que lhe são caras. Embalado pela retórica evangélica, é caso para escrever que, entre Trump e Biden, que venha o diabo e escolha. E desconfio que nem este quereria nada com o atual presidente americano.

A covid 19, o controlo da doença e do seu impacto, e as presidenciais americanas, têm sido dois temas sérios no meio dos muitos fait divers de um verão atípico. Agora que se aproxima a rentrée, era importante que políticos e sociedade se focassem nas formas de sustentar os dois pontos fundamentais de equilíbrio do nosso futuro imediato: ambiente e democracia. A covid 19 é mais um exemplo do que sucede quando o homem se acha um deus e resolve contrariar, irresponsavelmente, os equilíbrios da natureza. Por o ambiente no centro do nosso modelo de

desenvolvimento é reconhecer definitivamente que o planeta não é propriedade do ser humano, e que a sociedade e a economia devem reger-se por padrões humanistas, e não pela obrigação de um crescimento continuo à custa da exploração exaustiva de recursos finitos. Também, manter a defesa intransigente do modelo e das regras democráticas é a melhor garantia do respeito pelas liberdades individuais e pela dignidade humana, e a arma mais eficaz contra extremismos e tiranetes. A consciência de cada cidadão do seus deveres, direitos, e o exercício da sua capacidade política, é pois o antídoto contra movimentos de massas manipulados de forma assumida ou anónima por demagogos sem escrúpulos.

Hoje comunicamos diariamente com pessoas de máscara a que, provavelmente, nunca iremos conhecer a cara. Mas todos somos cidadãos, como os mesmos direitos e deveres, e com a mesma obrigação de defender as causas do ambiente e da democracia. Era bom que este fosse o combate empenhado de todos os cidadãos a partir da rentrée que se aproxima.