A pergunta subiu de intensidade no contexto da pandemia, Henrique, como é que podes acreditar num Deus bondoso quando és confrontado com uma epidemia ou com um assassínio em série? Eu percebo a pergunta; também não conseguia superá-la antes da conversão.

