Obrigado DGS

Sou aquilo a que se chama “um manga de alpaca”. Sei que a expressão caiu em desuso, mas não encontro outra para um discreto funcionário administrativo, de uma repartição pública, há mais de 30 anos. Casei com a minha namorada de sempre. Vivíamos na mesma rua, logo que tive algum dinheiro, ficámos noivos. Depois foi o costume, casa, trabalho, trabalho, casa, dois filhos de que me orgulho muito. A minha esposa é uma excelente mãe e boa dona de casa. Não tenho nada para me queixar. Os primeiros anos foram fáceis. Sentia alguma insatisfação, mas pensei que, com o tempo, conseguia que ela ficasse mais arrojada. Fui tentando, nada de especial, felizmente não tenho taras, mas não tive grande sucesso. Nem grande, nem pequeno, uma monotonia. Não sou homem de andar no engate, ia-me arrastando e tentando resolver o problema, conforme podia. Até que, como diz a canção, ela apareceu.

Não posso dizer que tenha sido um vendaval, como disse o Salazar, quando conheceu aquela francesa que lhe deu volta à cabeça. Mas senti logo qualquer coisa diferente. Entrou para a repartição como secretária e foi trabalhar para a minha secção. Discreta, tímida, de poucas falas, nem bonita, nem feia, muito educada e formal, pouco olhava para mim. Afinal, era o chefe dela. Demorei um ano a fazer-lhe a primeira pergunta mais pessoal. Estão a ver como sou uma pessoa com princípios e não um desses gabirus que andam por aí? Foi no verão, perguntei-lhe se gostava de praia? Corou, um corar tão bonito que, confesso, me prendeu logo. Talvez tenha sido aqui que senti, pela primeira vez, o vendaval em que se transformou a minha vida. Já não me lembro se a conversa teve seguimento, mas sei que, a partir de aí, o nosso diálogo se intensificou. Reparem na palavra diálogo, que uso propositadamente, para que os meus leitores se apercebam da seriedade com que sempre a tratei.