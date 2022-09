O plano do paraministro

O paraministro Costa Silva, engenheiro de minas, escreveu 142 páginas densas e maçudas, sem um sumário executivo, com grandes tiradas geoestratégicas e citações de filósofos, o que abona sobre a cultura do autor, mas o vírus ideológico da juventude e a falta de adequado enquadramento económico-financeiro explicarão os erros, omissões e contradições do documento. O texto é um catálogo completo de intenções de investimento público, sem hierarquização de prioridades e análises custos-benefícios, parecendo não ter consciência do nosso endividamento.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler