O novo normal da direita

Se mesmo depois de André Ventura defender o confinamento especial para uma etnia, deixando clara a sua inspiração política, Rui Rio o trata como um possível parceiro, ninguém se deve espantar que a corda se vá esticando para ver onde parte. A “parada do KKK” e as ameaças a deputadas que Ventura se recusa a condenar podem não ter relação direta com o Chega, mas são consequência de etapas bem sucedidas na institucionalização do ódio.

