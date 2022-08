O ocidente é superior (o homem branco, não)

O bulldozer politicamente correto impede qualquer conversa sobre o assunto. E, como é proibido falar, a palavra central, “racismo”, vai crescendo e crescendo até se tornar omnipresente. De repente, tudo é racismo. Se tudo é racismo, nada é racismo. No fundo, a palavra “racismo” está para o século XXI como a palavra “fascismo” esteve para o século XX: é a sanha que dá o poder aos intelectuais de esquerda; ao cunharem os outros de racistas/fascistas, os "progressistas" mantêm o poder cultural nas mãos, isto é, controlam as representações, as linguagens, as cátedras, as bolsas, os prémios, enfim, o que pode ou não ser debatido e a forma como se desenrola esse simulacro de debate.

