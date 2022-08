A enormidade do processo do BES, a complexidade da acusação e a sua natural mediatização deixa ainda mais na sombra os outros lesados bancários: os do Banif. Deixando igualmente na sombra uma substancial diferença entre os dois processos: é que o Ricardo Salgado dos Lesados do Banif chama-se... Estado Português.



O célebre processo da capitalização do Banif, honestamente, começou antes da tomada da maioria do capital do Banif pelo Estado. Mas prosseguiu, e até se incentivou, após o Estado passar a ser o dono do Banco.



E o que é que aconteceu antes e sobretudo depois do Estado ser o dono do Banif? Os comerciais do Banco foram mandatados pelos mais altos responsáveis para convenceram os pequenos depositantes de aforros (alguns com as economias de uma vida) a trocarem esses depósitos por obrigações subordinadas, porque era um pouco mais rentável e muitíssimo seguro, "tão seguro como se fosse CGD", basta ver "que o Estado até é dono".



O Estado (o Governo de então) não sabia nada? O Banco de Portugal não sabia nada? É muito, muito difícil acreditar que o não soubessem.



No Banif não houve (aparentemente...) falsificação de contas, não houve (formalmente...) associação criminosa. Mas houve cinismo, ganância, impiedade por cidadãos mais fracos e indefesos. Utilizando o nome do Estado e com o Estado por detrás para credibilizar as suas vergonhosas ações. Não sei o que é pior!



Quem são os Lesados Banif? Na sua esmagadora maioria são cidadãos de escassos recursos financeiros e total iliteracia financeira, com baixa escolaridade e, hoje em dia, alta faixa etária.



São pessoas simples e humildes do continente, dos Açores e da Madeira e muitos emigrantes da África do Sul, da Venezuela e da Costa Leste dos EUA. Os comerciais do Banif não olhavam a quem para atingir os objetivos que lhe tinham sido encomendados.



Capitalizar o Banco custe o que custasse... para logo depois ser declarado falido. Declarado falido pelo Banco de Portugal que o vinha supervisionando...



É uma história que envergonha. Envergonha quem? Quem lhe caiba a carapuça.



O Primeiro-Ministro, António Costa, foi sensível a este assunto e chamou a si a solução de tanta iniquidade. Só que a política tem os seus tempos e a sua agenda e a solução tarda.



Para alguns Lesados Banif, já falecidos, chegará demasiado tarde. E por cada dia que passa mais tarda, a todos os títulos, merecida justiça para os envelhecidos e desesperados Lesados do Banif.



Os Lesados BES acreditaram em Ricardo Salgado. Os Lesados do Banif acreditaram no que lhes disseram ser o Estado Português. Qual dos dois foi mais vítima?

*Presidente da ALBOA, Associação dos Lesados do Banif