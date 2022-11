Os benefícios fiscais como fator estratégico

Em qualquer negócio deverão estar presentes alguns instrumentos que ajudem os investidores e gestores a terem as melhores decisões. Em momentos de investimento inicial ou de crescimento deve ser desenvolvido um Plano de Negócios e um Estudo de Viabilidade Económica, e em permanência deve ser mantido e constantemente atualizado um Plano Estratégico (onde se definem KPIs, fatores críticos de sucesso e o ponto de chegada) e um Sistema de Monitorização desse plano (onde se inclui o Orçamento Anual e as métricas de medição e controlo da atividade da empresa).

Além destes instrumentos de gestão, hoje em dia, e dada a sua complexidade, não pode ser descurada a componente fiscal e o seu impacto na rentabilidade das empresas. Desta forma, os decisores nas empresas devem ter sempre disponíveis a melhor informação fiscal. Temas como a localização inicial ou futura da empresa e a utilização correta de todos os benefícios fiscais disponíveis, poderão significar poupança em impostos e um fator de incremento da rentabilidade e dos lucros.

Ajudar uma empresa crescer e ser rentável deve ser um objetivo comum e partilhado por todos os seus elementos. Pela complexidade do tema é importante recorrer a apoio externo e tecnicamente qualificado de modo a que as organizações consigam utilizar todos os instrumentos disponíveis para rentabilizar e criar valor para o negócio.

Os benefícios fiscais (BF) são um regime especial de tributação que envolve uma vantagem ou simplesmente um desagravamento fiscal perante o regime normal, assumindo-se como uma forma de isenção, redução de taxas, deduções à matéria coletável, ou mesmo uma dedução a coleta, que se pode traduzir num ganho substancial em termos de rentabilidade de qualquer negócio.

Porém, a falta de conhecimento ou atenção de gestores sobre os apoios existentes através dos benefícios fiscais, não lhes permitem otimizar e reduzir a carga fiscal que é em Portugal muito alta.

Exemplos de benefícios fiscais mais utilizados

Desde a reforma do IRC, vários diplomas criaram BF com o objetivo de estimular a capitalização das empresas, o investimento produtivo, o crescimento do emprego, a localização de empresas no interior para reduzir assimetrias, a investigação científica, inovação tecnológica e desenvolvimento, o aumento da produtividade e a internacionalização. Por outras palavras, a política fiscal sempre se socorreu dos incentivos fiscais para impulsionar o crescimento económico.

Eis alguns dos benefícios fiscais mais utlizados:

- Sifide II tem como objetivo aumentar a competitividade das empresas apoiando os seus esforços em I&D podendo recuperar até 82,5% desse investimento;

- RFAI permite às empresas deduzir à coleta apurada uma percentagem do investimento realizado em ativos não correntes (tangíveis e intangíveis) e que podem ainda incluir isenção e redução de IMI, IMT e Imposto de Selo na aquisição ou construção de imóveis, relativamente aos prédios utilizados no âmbito dos investimentos que constituam aplicações relevantes;

- Dedução por lucros Retidos e Reinvestidos (DLRR) traduz-se numa medida de incentivo às PME que permite a dedução à coleta do IRC dos lucros retidos que sejam reinvestidos, em aplicações relevantes.

- Benefícios Fiscais Contratuais ao Investimento Produtivo é um regime contratual, com um período de vigência até dez anos contados da conclusão dos projetos de investimento cujas aplicações relevantes sejam de montante igual ou superior a três milhões de euros. Consiste num crédito de imposto determinado com base na aplicação de uma percentagem, entre 10% e 25% das aplicações relevantes do projeto de investimento efetivamente realizadas, a deduzir ao montante da coleta do IRC, e pode também incluir isenção e redução de IMI, IMT relativos à utilização de prédios ou aquisição de prédios durante o período de investimento e de Imposto de Selo relativamente a todos os atos ou contratos necessários à realização do projeto de investimento;

- Remuneração Convencional do Capital Social consiste na dedução ao lucro tributável de uma parte das entradas de capital efetuadas pelos sócios às sociedades. O incentivo fiscal é dado pela dedução ao lucro tributável de 7% das entradas realizadas em cada exercício, com o limite de 2 milhões de euros. A dedução ao lucro tributável é efetuada no exercício em que são realizadas as entradas e nos cinco períodos de tributação seguintes.

Atualmente muitas empresas fazem uso de benefícios e incentivos fiscais que o Estado disponibiliza e que, assim, conseguem aumentar a rentabilidade com a redução da carga fiscal com uma gestão fiscal eficiente e atempada.

Podemos, deste modo, concluir que os incentivos e benefícios fiscais são uma medida de gestão importante que permite às empresas o crescimento da sua rentabilidade e criar valor para os investidores, em virtude da redução do valor dos impostos pagos.