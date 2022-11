Juan Carlos e o julgamento da História

Há uns tempos, no Chiado, encontrei Otelo Saraiva de Carvalho. Já tinha estado preso, acusado de dirigir uma organização terrorista. Notícia, aliás, que eu e o já falecido grande jornalista Rogério Rodrigues tínhamos dado em primeira mão, no extinto semanário ‘O Jornal’ (mais tarde reconvertido em revista, a ‘Visão’). Cumprimentámo-nos e demos um abraço. Daria eu um abraço a qualquer outro ex-líder de uma organização terrorista? Não creio. Aquele abraço simbolizava duas coisas: a primeira que o que lá vai, lá vai, como se costuma dizer; a segunda que Otelo foi um dos heróis do 25 de Abril, e eu isso não esqueço.

