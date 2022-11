Legislar com os pés

Pode uma lei ser aprovada sem se saber quantos trabalhadores abrange, de quantas instituições, qual o seu impacto financeiro e qual o horizonte temporal da sua aplicação? Ficámos esta semana a saber que sim.

É precisamente sobre este enquadramento que iremos votar esta quinta-feira a proposta de alteração do PSD ao Projeto de Lei 424/XIV/1.ª, aprovada esta semana na especialidade, com o voto contra do PS.

E que diz esta proposta? Algo tão simples como que ficam suspensos os prazos de caducidade de todos os trabalhadores, de todas as categorias profissionais, de todas as instituições - públicas e privadas - de ciência, tecnologia e ensino superior, podendo estes contratos prolongar-se até 90 dias. Uma proposta boa para as pessoas, dir-se-ia, mas que, após rápida análise, se percebe ser uma absoluta aberração legislativa.

A proposta do PSD, contrariamente ao que argumentara para a sua aprovação, teria como propósito autorizar algo que já está autorizado dada a autonomia das universidades e politécnicos. Contudo, o impacto da medida está longe de ser nulo.

Sobre a capa desta pretensa bonomia, e a pretexto da pandemia, transfere-se para todas as instituições – públicas e privadas - o ónus da prorrogação dos contratos de todos os trabalhadores, sem qualquer tipo de estabelecimento de condições em que a suspensão da caducidade pode existir, independentemente de justificadas por factos relacionados com a pandemia.

Não é difícil prever que esta legislação transportará para dentro das instituições – públicas e privadas - um clima de conflitualidade laboral, motivado por um desenho francamente desastroso e desajeitado de uma peça legislativa que, por nada definir, tudo abrange.

Portanto, a legislação a ser aprovada revela-se ou inútil, porque não vem habilitar nada que carecesse de habilitação, ou desastrosa, porque geradora de conflitualidade laboral.

As expectativas geradas a todos os trabalhadores destas instituições colocarão, necessariamente, a tónica na legítima reivindicação, face a esta legislação, de cada um dos profissionais abrangidos advogar o prolongamento do seu contrato de trabalho.

A expectativa que acalento é de que os piores pronúncios não se verifiquem. Mas de facto, a questão que se coloca agora é como é que as instituições poderão corresponder às legítimas expectativas geradas por esta legislação. Em primeira instância porque sendo o ónus transferido para as instituições e sendo esta alteração desenhada fora do âmbito da discussão do Orçamento do Estado dificilmente será enquadrável este aumento de despesa no âmbito dos Contratos de Legislatura. E, em segundo lugar, porque têm de continuar a respeitar os limites da massa salarial constantes na Lei do Orçamento de Estado - limite esse que existe exatamente nos mesmos termos com a aprovação desta Lei.

A proposta levanta ainda outros problemas de monta: na redação que tem, aplica-se de igual forma às instituições de ciência, tecnologia e ensino superior públicas e privadas. E, se por um lado, não foram sequer ouvidos os representantes do subsistema particular e cooperativo, por outro não se fez qualquer levantamento sobre a situação económica em que essas instituições estão nos dias de hoje. Aliás, este âmbito é de tal forma alargado que o próprio levantamento do número de trabalhadores abrangidos não está quantificado– quem o assume é o próprio PSD, no Parlamento, ao apresentar a proposta.

Qual a linha do PSD para a Educação e Ciência? Depende da semana. Há semanas votou contra uma proposta do PCP, bem menos abrangente. Hoje avança com uma proposta sobre a mesma matéria sem freios nem ponderação. Exigia-se mais ao PSD. Pelo menos coerência e sentido de responsabilidade.