Ser humano como os animais

Ninguém gosta de acordar para um domingo que se quer descansado, num ano em que tudo parece girar do avesso, com uma imagem triste e violenta. Quando abri o feed de notícias do meu telemóvel, demorei a discernir aquela fotografia em escala de cinza, até ter a certeza que não queria ter: aquela figura sem contornos, misturada com a terra preta, era um animal carbonizado. A própria descrição impressiona? Ainda bem, é sinal de que és humano e de que há esperança, apesar de não ser fácil crer na humanidade quando se encontra um cenário tão dantesco como o que eu vi quando cheguei à Serra da Agrela, em Santo Tirso, onde nunca tinha posto os pés.

Sim, no meio da cinza e da descrença, também vi o lado bom do ser humano. A caminho, tendo deixado o carro a alguns quilómetros devido à falta de espaço, percorrendo a pé o trilho de pedras e terra, fiz imediatamente amizade com pessoas de quem nunca soube o nome, que só não abracei porque o vírus não permite. Dir-se-ia um dia bom, não fosse o motivo da nossa presença.

Quando cheguei lá acima, cheirava a madeira queimada, não se adivinhando, pelo olfato, a triste sina de outros seres que um dia foram vivos, embora a alguns possa parecer que não, seriam talvez “coisas” numa “propriedade privada”. Juntei-me, incrédulo, às mulheres e aos homens que ali se encontravam. Vi-os derrubar à força uma vedação farrusca que não servia para nada. Animalescamente, – um advérbio bom, neste caso, lembrando o que somos todos no nosso fundo – o grupo que já era grande embora viesse a ser muito maior entrou desesperadamente por ali dentro, enfrentando o cenário, sem medo de ver o que iria definitivamente ficar gravado para sempre nas nossas mentes.

Dessas imagens, por bom senso mais do que outra coisa, fica apenas a ideia. A prioridade era tirar dali os “sortudos”, entre as aspas possíveis: os animais que, tendo sobrevivido a um inferno de maus tratos, abandono, desumanidade, crueldade, indiferença, passaram também pelo trauma de um incêndio que lhes levou inúmeros companheiros que lutaram em vão contra as correntes. No caso do fogo, apenas e só porque a inqualificável dona do terreno – Ermelinda, nome triste porque era o da minha avó, que me ensinou a amar os animais – e as autoridades locais preferiram proteger a propriedade privada a salvar vidas.

Daí em diante, éramos irmãos, eu e as bravas mulheres e homens que ali estavam. Pegámos em cães de pelo queimado ao colo, demos-lhes água e comida, afagámos-lhes a pele ainda quente da terra ardida, sentimos-lhes os ossos salientes e vimos as carraças que lhes cobriam as orelhas. Aquilo não era tudo do fogo, não senhor. O medo nos seus olhos era mais antigo. Descemos o monte, levámo-los aos fantásticos veterinários e auxiliares voluntários que ali instalaram um hospital de campanha. Extraordinários representantes de inúmeras associações, uma delas vinda de Condeixa, a centenas de quilómetros, tentavam orientar a nossa vontade de fazer bem.

Quando parecia que iríamos ficar por ali, alguém espalhou a notícia de que havia mais animais presos num outro terreno, impregnado na serra, com acessos ainda mais impossíveis, mesmo para veículos todo-o-terreno. Quem se lembraria de instalar ali um suposto “abrigo” para animais? Permanece no ar a questão a ser respondida pelos cobardes políticos à frente da autarquia local.

Do segundo terreno, resgatámos um sem-número de pobres cães, muitos velhinhos, alguns cachorros, a maioria a ter de ser transportada ao colo. O fotógrafo Paulo Pimenta, do jornal “Público” apanhou-me num desses momentos. Levava nos meus braços uma cadela chamada Anabela. Só sei disso porque dei de caras com a proprietária do terreno, que depois de observar o animal confuso que eu trazia, me disse o nome dela e que “não”, aquela não ia sair dali. Mesmo que eu tenha sido identificado por guardas demasiado zelosos da propriedade privada – lembremo-nos, aqueles guardas estavam a cumprir ordens, a responsabilidade tem de ser imputada às chefias da GNR e ao poder local – saí dali com a Anabela, fui ajudado a carregá-la, que as costas cediam ao cansaço inevitável, e só a pousei no chão junto às veterinárias incansáveis.

Quando finalmente parei para pensar, chorei, claro. Lembrei os rostos – sim, eles têm rostos e até coração – daqueles animais em choque, quantos deles começando a ser capazes de demonstrar gratidão pelas nossas ações e comovendo-nos por isso. Pensei no galgo esquelético que até tinha chip e uma tatuagem com o nome do dono. Pensei no rapaz revoltado que passou por mim a gritar que andava há dois anos à procura do cão roubado e o fora encontrar ali. Lembrei-me do rosto encharcado de uma senhora que jurava ter sido mal tratada – não sei se física ou verbalmente, qualquer das situações inaceitável – por agentes da autoridade. Os cães a soro. Não vi ninguém deixar-se vencer pela exaustão, mesmo perante a prepotência de autoridades que deveriam dar o exemplo.

Quero justiça. Quero bom senso. Eu e as centenas de pessoas que se manifestaram junto à Câmara Municipal de Santo Tirso, incluindo bombeiros e as deputadas Bebiana Cunha, do PAN, e Maria Manuel Rola, do BE. Contamos com elas para lutar por esta ideia: a defesa da propriedade privada não pode nunca sobrepor-se à proteção de vidas inocentes. O poder local não pode ficar impune. Suspender o veterinário municipal é muito pouco. Não se enganem, estamos a lidar com criminosos. E desiludam-se os que pensam que a guerra acabou. Nem esta batalha chegou ao fim, quanto mais a guerra. A próxima paragem pode ser em Santo Tirso ou Valongo ou talvez em Canedo, Santa Maria da Feira, onde a “Dona Berta” parece ser rainha. Façam uma pesquisa.