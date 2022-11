O que se passou nos canis de Santo Tirso não é uma questão política, é uma questão de humanidade

O Jornal da Noite deste domingo, 19 de julho de 2020, abriu com a notícia do incêndio que deflagrou no concelho de Valongo e atingiu Santo Tirso, tendo aí consumido dois abrigos para animais e provocado a morte de pelo menos 52 cães e 2 gatos. Só por isto a notícia já é triste, mas tudo fica ainda mais difícil de digerir quando televisões transmitiram em direto tentativas de resgatar os animais sobrevivos que foram impedidas, bem como nas redes sociais de associações e de particulares circularam vários vídeos que relatam as muitas horas em que os animais foram deixados a agonizar, sem terem recebido sequer cuidados médico-veterinários. Por uma sociedade que se que quer mais humanizada, pergunte-se onde começam as responsabilidades? Que burocracia coloca a propriedade privada acima do salvamento de vidas de animais? Quantos possíveis Santos Tirsos existem? Terá ido o médico veterinário municipal ao local? E se sim, quando?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler