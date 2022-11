E se fizessem desaparecer a Mortágua?

Ver o embate do último Expresso da Meia Noite entre José Miguel Júdice e Mariana Mortágua foi revelador do ódio que a direita mais trauliteira (ou usando um termo que Júdice gosta, “taberneira”) tem pela deputada bloquista. Para expor esse ódio, Júdice fez aquilo que consegue fazer nos curtíssimos intervalos em que não se está a elogiar: pediu credenciais democráticas à sua oponente. Neste caso, recorrendo ao argumentum ad venezuelem, sinal de que se embatucou. Se querem conhecer as credenciais democráticas de José Miguel Júdice, aconselho a leitura deste trabalho académico sobre os militantes da direita neofascista na Universidade de Coimbra, ainda antes do 25 de abril. Lá encontrarão Júdice com grande destaque e persistência. Mas a ele ninguém dá lições de democracia. Nem de ética. Nem de nada.

