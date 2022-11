Um plano para inglês ver

A “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal 2020-2030”, apresentada pelo consultor António Costa Silva, é composta por 120 páginas de leitura maçuda e cíclica. O documento está cheio de boas intenções, palavras e chavões repetidos até à exaustão, mas fica muito aquém nos detalhes e nas medidas concretas. Mais, no documento, o peso dado aos recursos humanos parece bem menor do que aos recursos minerais e à tecnologia. Esta opção, aliada com o facto de se enaltecer a viragem ao Atlântico em vez do foco numa opção mais europeísta, parece-me arriscada quando se reclama por uma Europa unida e mais humana na reconstrução económica e social.

