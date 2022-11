Nos anos 70 do século passado, aquando dos choques petrolíferos, pensou-se em substituir os hidrocarbonetos pelo hidrogénio. Mas até agora não houve desenvolvimentos tecnológicos que o permitissem. O hidrogénio já tem aplicações industriais, como na produção de amoníaco, mas as dificuldades ainda são muito elevadas para termos uma economia do hidrogénio. O facto novo é a vontade política de descarbonizar a economia e o reconhecimento de que a eletrificação não resolvia o problema nalguns sectores industriais pesados e nos transportes rodoviários, marítimos e aéreos de longo curso. A crença na eletrificação desses sectores era evidente no Programa Nacional Energia e Clima 2030, que aqui comentámos. Voltou-se então ao hidrogénio, e acredito que os esforços das grandes economias permitam avanços tecnológicos. Mas, segundo a Agência Internacional da Energia, Portugal quer investir 5 a 10 mil milhões de euros até 2030 e a Alemanha “apenas” 9 mil milhões!!! Nós deveríamos acompanhar à nossa escala com projetos-piloto e com a participação em projetos europeus e internacionais. Tudo isto está explicado num Manifesto que ajudámos a escrever (www.tertuliaenergia.pt).

