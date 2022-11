E quando a segurança falha às pessoas?

O assassinato de George Floyd desencadeou as maiores manifestações das últimas décadas nos Estados Unidos. Afirma o “New York Times” que entre 16 e 25 milhões de pessoas participaram nos protestos, mais do que nas marchas pelos direitos cívicos do último quartel do século XX. Entretanto, vários agentes respondem em tribunal por esta morte e diversas cidades estão a rever a sua organização policial. A Câmara Municipal de Camden, na Nova Jérsia, EUA, decidiu despedir todos os polícias e reconstituir o departamento a partir de novas contratações. O que é que se passa com estes sistemas de segurança?

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.