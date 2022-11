Abutres nacionalistas

Ando arreliado com os espanhóis. Mas isto foi a gota de água. Para ser franco, tinha ficado atravessado desde a fotografia dos nossos PR e PM com o presidente do governo e o Rei deles. Não é normal serem tão altos. O Sánchez e o Filipe têm ambos mais de 1,90. Aliás, o monarca mede quase dois metros. O nosso Marcelo e o nosso Costa, nos seus metro e sessenta-e-tal-setenta, pareceram mesmo os primos pobres e atarracados ao lado dos esbeltos e hermosos. Fiquei ‘piurso’. A coisa não melhorou com os dias. Aliás, foi piorando. Todos sabemos do que falo. A tal história dos espanhóis terem “mentido” nos números da covid e nisso do “El País” estar a escrever artigos deliberadamente para nos prejudicar. Quer dizer. Não sabemos se é mesmo assim, mas para já queremos que seja. A Espanha está a sacanear-nos. O costume. Entretanto, desviei-me do início previsto para este texto, a tal cena que tinha feito transbordar o copo de pachorra para com os espanhóis. E passo já a dizer: os abutres. Li num artigo de um site científico que os abutres da Península Ibérica sabem perfeitamente o contorno da fronteira de Portugal, pois não põem cá as asas. Preferem a Espanha. Nunca atravessam a fronteira para o lado de “lá” — sendo que este “lá” é “cá”, pois quem escreveu posicionou-se do ponto de vista pró-castelhano. E aí dei um murro na mesa. O que é isto?

“A primeira regra do clube dos abutres: ficar longe de Portugal”, alerta o site Big Think, que através de mapas da Ibéria mostra como o Gyps fulvus (o grifo) e o Aegypius monachus (abutre-preto) não passam as fronteiras políticas decididas pelos homens desde a Reconquista aos sarracenos (era assim que se dizia antes do politicamente correto). Aliás, alguém que um dia estivesse perdido numa cena de filme com salto de fronteira poderia saber se estava em Espanha caso visse um abutre a voar — algo de estranho dado que o ecossistema, clima e topografia não se alteram. O mistério é simples: o que muda é uma lei de 2001. Portugal manteve a diretiva comunitária de enterrar o gado morto devido à doença das vacas loucas, enquanto Espanha a mandou às urtigas. Assim, os abutres, monitorizados por GPS, encontram carcaças do lado espanhol, enquanto tal não é possível do lado português. Não é uma questão dos bichos gostarem mais do PIB de Espanha. E deixo aqui o alerta para que se faça alguma coisa para fazer os abutres atravessarem as fronteiras. Um corredor turístico de carcaças, sei lá. Pelo que li, isto de seguirmos a diretiva comunitária à risca está a levar os “nossos” abutres à extinção. Está mal.

