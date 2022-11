A verdade é que o primeiro-ministro tem de trabalhar! Deixem o Costa trabalhar!

Desde que o saudoso professor Cavaco Silva exclamou aos quatro ventos uma das suas três frases que ficaram para a História (“Deixem-me trabalhar!”; as outras foram “Safa!” e “Isto é tudo muito difícil, como diz a minha mulher”) que não se ouvia no Parlamento duas ideias acertadas. Pois bem, essa altura chegou com uma proposta de Rui Rio para que os debates quinzenais passem a mensais, que teve de imediato o apoio de António Costa, mostrando que as relações políticas, sociais e pessoais entre os dois homens não sofreram, até hoje, abalo significativo.

Vários políticos e comentadores acharam a ideia de Rio péssima, não percebendo que ele a faz por dois motivos: o primeiro é que espera vir a ser ele próprio primeiro-ministro (embora não saiba quando); a segunda é que, quando ele for primeiro-ministro, haverá um acordo com quem for líder do PS para que os debates passem a semestrais (caso o chefe do PS não seja esse indomável homem que é Pedro Nuno Santos, que cavalga pradarias aparentemente sem destino). Quando o PS voltar ao Governo, o Rui Rio que lá estiver propõe que os debates passem a anuais; mais tarde propor-se-á que passem a ser um por legislatura e, finalmente, que deixem de existir debates, resolvendo-se tudo entre o PS e o PSD à volta de uma jantarada de leitão, ou vitela, ou bacalhau, como devia ser num país onde se come melhor do que se debate. Eu conheço este projeto porque ele foi desenhado em Bilderberg ou na Trilateral, de qualquer modo num desses lugares maçónicos que frequento, e ouvi perfeitamente a tramoia.

