Quem me dera aquele enfado cínico que qualifica tudo, incluindo a carta aberta da revista “Harper’s”, como um tédio ou uma banalidade, ou uma resposta escusada a uma ameaça imaginária. Quem me dera que não fosse crescentemente notória, como se escreve nesse texto publicado há dias, “uma intolerância face a opiniões discordantes, uma onda de humilhação pública e ostracismo, a tendência para dissolver questões políticas complexas numa certeza moral ofuscante”. Quem me dera que o iliberalismo fosse apenas o dos iliberais, e não o de tantos progressistas, herdeiros das Luzes e do pensamento crítico. Quem me dera que não houvesse, na academia, no jornalismo, nas artes, uma apetência pelo dogma, a coerção, a substituição de indesejáveis consensos por outros consensos igualmente nefastos. Quem me dera que esta passagem da carta fosse uma inventona dos signatários: “Editores são despedidos por publicarem artigos controversos; livros são retirados por suposta inautenticidade; jornalistas são impedidos de escrever sobre certos assuntos; professores são investigados por citar obras literárias nas aulas; um investigador é demitido por fazer circular um estudo académico com peer-reviewing; e responsáveis de organizações são afastados muitas por vezes por causa de equívocos ou inabilidades.”

É preciso dizer, e a carta dos 153 da “Harper’s” diz, que não estão em causa as reivindicações de justiça e igualdade, étnica ou de género, nem a denúncia e a sanção judicial de actos criminosos, nem a reforma das instituições. É preciso dizer, e a carta da “Harper’s” diz, que em alguns países, nomeadamente na América, há líderes eleitos que têm contribuído muitíssimo para a degradação do espaço público. Mas também é urgente não combater o fogo com o fogo. As incomodidades que a liberdade de expressão traz devem ser contrariadas com mais liberdade de expressão, “robusta” e “cáustica”, em vez de passarmos a aceitar como normais as ameaças, agressões, demissões por discordância, interdições. Opor ao iliberalismo político e à “democracia iliberal” um catálogo cada vez mais vigiado daquilo que se pode defender, e como, e porquê, e por quem, é autodestrutivo.

