A Avenida da Liberdade aponta para uma prisão

Salgado pagava a Pinho, que estava no Governo de Sócrates. Sócrates pedia dinheiro vivo a Carlos Santos Silva, que recebia transferências da Suíça de Hélder Bataglia, que recebia dinheiro em Angola, vindo do Luxemburgo, mandado por Ricardo Salgado. Pinho recebia patrocínios da EDP de Mexia para dar aulas nos EUA. Mexia, ex-BES, tinha sido decisivo no desfecho da guerra de poder no BCP, que deixou João Rendeiro do lado dos perdedores. Crise essa que fragilizara o BCP, permitindo a ascensão ao poder do BES no período coincidente com o Governo de Sócrates e Pinho. E coincidente também com faltas de pagamento de créditos de centenas de milhões ao BES, de clientes como Luís Filipe Vieira, falhas que só seriam conhecidas depois de acabar o Governo de Sócrates. Então o GES faliu. E o BES caiu. E Salgado foi detido. E Sócrates preso preventivamente. E o juiz Rui Rangel seria expulso. E seis anos depois aqui estamos entre acusados e acossados.

