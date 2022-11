BES: 15 anos de justiça para uma organização criminosa

Só se subia ao 15º andar depois de o segurança rodar a chave no elevador. Esperava-se junto ao quadro "Festa de Casamento", de Bruegel, percorria-se as tapeçarias do corredor e antes da esquina entrava-se da sala de reuniões, que tinha dois óleos de Eduardo Viana em frente à mesa grande da administração do BES. Essa mesa bastaria hoje para sentar as 18 pessoas acusadas pelo Ministério Público de vários crimes, incluindo o de associação criminosa. Quatro deles, aliás, sentaram-se nessa mesa durante anos. Sim, a organização era tentacular, passava por vários países, sociedades-fantasma praças offshore, títulos financeiros impronunciáveis, envolveu centenas de pessoas, mas uma mesa, uma única mesa basta para sentar a cúpula. A presidir a mesa, Ricardo Salgado. Ele que sempre se sentou no centro da mesa grande, nunca na cabeceira. Faz sentido: afinal, não é ele que paga a conta. 11,8 mil milhões de euros de crimes, calcula o Ministério Público.





Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler