As causas. Elogio e críticas a António Costa Silva

CARLOS ALEXANDRE É INIMIGO DOS ARGUIDOS

Como regra, fujo a tratar de temas do sistema judicial. Admito que seja por cansaço e vontade de desintoxicação, agora que encerrei mais de 40 anos de advocacia.

Mas a decisão há dias do Juiz de Instrução Carlos Alexandre, quanto a medidas de coação ao CEO da EDP e a outro administrador, é um escândalo de tal ordem que não posso ficar calado.

Não sei se há indícios de crime e ainda menos se crimes foram cometidos. Nada tenho a ver com os arguidos, as empresas ou os advogados.

Como disse na passada semana, o que ouvira nesse mesmo dia a Ricardo Costa na SIC correspondia ao que eu pensava mesmo se não tivesse lido a decisão. Mas li.

O que quero referir – e nisso a vergonha e o escândalo – vai para além disso. Comento como um oficial do mesmo ofício porque a minha vida profissional é hoje julgar litígios como árbitro. E resumo:

A “Decisão” tem 1094 páginas, como foi referido elogiosamente por alguma media. Mas o que não disseram é que tudo é copy paste e que a produção decisória do Juiz tem 4 páginas apenas;

Não há um único argumento do juiz a justificar a decisão, limitando-se a dizer que concorda com o MP, não se dando sequer ao trabalho de simular criticar os argumentos da defesa e invocando o silêncio dos arguidos para aderir à promoção do MP;

A redação das 4 páginas é péssima e desleixada como só quem se considera impune é capaz de fazer. Por exemplo:

(i) chega a proibir António Mexia de falar … com António Mexia;

(ii) proíbe-o de exercer funções na REN e notifica a empresa disso mesmo;

(iii) faz copy paste a certa altura de uma decisão sobre professores, que nenhum dos arguidos é;

(iv) na decisão baseia-se também no perigo de fuga o MP refere que não invoca esse risco;

(v) elabora em copy paste sobre o crime de peculato de que parece que não estão indiciados.

A parcialidade transpira em cada linha, como é o caso da ridícula e acintosa notificação aos seguranças dos edifícios da EDP para não deixarem entrar Mexia e Manso Neto.

Se numa arbitragem eu decidisse a favor de uma das partes dizendo, como único fundamento, “concorda-se com a alegação da Demandante”, isso bastaria para ser impugnado com êxito e o meu nome profissional ficava desfeito.

O Dr. Alexandre é inimigo dos presumidos criminosos, mais do seria tolerado a um magistrado do MP, quanto mais a um juiz.

O que é grave é que o sistema judicial está cada vez mais refém deste Senhor. E que a advocacia e quem a representa aparentemente nada faça de modo institucional contra estas rasteiras violações do Estado de Direito.

Eu sei que a Relação de Lisboa muitas vezes revoga decisões dele, mas os media disso não são informados como ocorre quando não revoga.

Não deveria ser precisa muita coragem para o CSM concluir o óbvio: uma pessoa com este perfil é totalmente inadequada para juiz de instrução criminal. Mas, como é evidente, não se pode ter tudo...

COSTA SILVA LANÇADO ÀS FERAS

Foi divulgado (ainda não percebi se foi de modo oficial ou por maldade de algum ministro) o documento “VISÃO ESTRATÉGICA PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL DE PORTUGAL 2020-2030”, uma “Proposta” de 120 páginas de António Costa Silva, com data de 5 de julho.

Foi dito que ainda falta o desenvolvimento da Proposta. Mas, infelizmente, creio que praticamente ninguém a leu, foram raros os comentários, creio que nenhum o debate. Por isso, o melhor é não esperar mais e comentar já.

Como é habitual, ele foi muito criticado. O que estranho – e tem enorme significado – é que da área do PS ou do Governo não ouvi nem li nada, a apoiar ou defender. Mas pode ser falha minha.

Encontrei uma exceção: o presidente da Lusa, Nicolau Santos, atirou-se (com violência despropositada) como gato a bofe ao diretor do Eco Online (que fizera uma crítica normal) num ataque pessoal que teve resposta. Mas creio que o fez como velho amigo de Costa Silva e não atual amigo do governo…

AS CRÍTICAS À PROPOSTA COSTA SILVA

As críticas foram as habituais (tudo já estava dito, o bom não é original e o original não é bom, proposta estatizante e socialista).

Discordo de quase todas as críticas que li. O texto é de grande qualidade, está bem organizado e é coerente, constitui uma boa visão (e até um programa) para os próximos 10 anos se vier o dinheiro da Europa (se não vier, o melhor é declarar a insolvência de Portugal).

Claro que foi um texto pedido por um governo muito socialista, num período em que todos querem mais intervenção do Estado na economia, em que a União Europeia está apaixonada pelas políticas industriais que fizeram a fama de Ferreira Dias e um pouco de Rogério Martins durante a Ditadura.

Seria improvável que fosse expressão de uma estratégia liberal. Para programa socialista é até relativamente moderado.

Mas três críticas subsistem que são quanto o mim o que provoca o risco de inutilidade do que propõe, se não for muito revisto na proposta final. Estas críticas eram antecipáveis; e foram-no.

A primeira crítica é que a Proposta nasce da visão de um “estrangeirado” que – como tanto outros ao longo dos séculos – acredita que uma ocasião, um dirigente e dinheiro podem transformar Portugal naquilo que não é nem nunca foi.

Leem-se mais de 100 páginas e fica-se com a sensação de que Costa Silva acredita que pode mudar o País para melhor e que acha que isso se faz com obras públicas, como Fontes Pereira de Melo ou Duarte Pacheco, com o Estado a escolher quem devem ser os empresários e os setores do futuro, como o Marquês de Pombal, e com o Estado a montar um desígnio estratégico de longo prazo e a arranjar alguns privados para ajudar, como o Infante D. Henrique. Nada que não seja a tendência secular deste pobre país…

A segunda crítica é a quase total preocupação em evitar sequer sumariar as causas do estado em que estamos e como isso acentua a tragédia em que nos estamos a atolar. E sem perceber as causas não se perceberão as consequências do anunciado fracasso.

A Proposta não fugiu à cautela de ser politicamente correta, evitar desagradar, deixando intocados os bloqueios que funcionaram sempre que os estrangeirados tiveram episodicamente o poder neste reino velho que tem dificuldades em emendar-se, como premonitoriamente disse Ribeiro Sanches.

Numa palavra, falta em 120 páginas uma palavra: “arcaísmo”. E usá-la seria, no século XXI, apontar à classe política dominante, aos setores que se opõem à adaptação a um mundo mais moderno, sobretudo à esquerda do PS e seus aliados estratégicos que se vão reunir – como Pedro Nuno Santos anunciou – numa candidatura de esquerda contra o “bloco central” que esta Proposta afinal exprime, apesar das críticas de Joaquim Sarmento do PSD.

E a terceira crítica tem o nome do último capítulo, com o título “CONDICIONANTES, LIMITAÇÕES E OPORTUNIDADES”. Devia ser o capítulo essencial, mas ocupa menos de 10% do total e mesmo aí o curto texto não consegue estar à altura do que o título prometia.

O capítulo até começa bem, ao referir que “Existe um conjunto de condicionantes e limitações que se não for ultrapassado pode pôr em causa a execução do Plano de Recuperação Económica”

Depois seleciona várias “necessidades”. Mas faltam outras, que são as que vão impedir que estas ocorram.

AS VERDADEIRAS CONDICIONANTES

As “necessidades” de Costa Silva são:

(i) “melhorar as qualificações da Administração Pública”.

(ii) “definição clara dos instrumentos financeiros [a] compatibilizar com o sistema bancário existente”;

(iii) “melhorar o trabalho dos reguladores”;

(iv) “melhorar … a justiça económica e fiscal”.

Nada contra, antes pelo contágio. Mas entre as verdadeiras “necessidades” – que não são sequer abordadas - estão:

a) A alteração do paradigma da educação a favor de incutir nos jovens o valor de tomar risco e do empreendedorismo, o que o lobby dos sindicatos de professores nunca permitirá;

b) A mudança do sistema de proteção laboral, a favor de prémios em vez de carreiras por antiguidade, e de condições para despedir maus empregados, o que os lobbies sindicais nunca permitirão;

c) A mudança do sistema judicial num sentido dos paradigmas internacionais, o que magistrados e advogados também recusam;

d) A revisão do sistema fiscal para permitir a redução dos impostos sobre o rendimento das classes médias, o que a solução fácil de fazer as classes médias laboriosas pagar por todos, impede.

e) A destruição das condições favoráveis à corrupção (a palavra não aparece uma única vez no texto…).

Sou um otimista preocupado e, por isso, desejo e espero que a versão final, trate menos de hidrogénio (a palavra surge 41 vezes) e grandes projetos e mais do que há quase três séculos Ribeiro Sanches lembrava. Mas, como diria Carlos César a outro propósito, vou esperar sentado.

PEDIDO DE DESCULPAS

Se tivesse dúvidas sobre o poder malévolo de Ricardo III, elas esvaíram-se. Enganei-me há uma semana, de modo infantil, numa frase sobre ele (foi evidentemente o último rei da casa de Iorque e não foi vítima dela, e o "Sol" foi anunciado por ele e não contra ele).

E mais: pressupus que a notícia do Expresso de 4 de julho sobre almoços e jantares, que referi, fosse oriunda de Belém.

Confio em quem me disse que não foi assim, pois me assegurou que pelo menos a afirmação presidencial de que Ventura pode chegar a 15% nas presidenciais não foi dita ao Expresso, mas referida no almoço da Cidadela no sábado e por isso divulgada pelos convidados que eram do “Observador”.

Mas essa informação chegara na véspera ao Expresso. Este é mistério que só os convidados poderão explicar (assim como a razão para terem divulgado o que se esperava ser uma conversa discreta).

A não ser que tenhamos de novo Ricardo III a agir. As minhas desculpas a Shakespeare e ao Presidente da República e, claro, aos ouvintes e leitores que por minha culpa iludi.

ELOGIO

A Duarte Cordeiro, o responsável governamental da luta contra o COVID 19 na área de Lisboa.

Teve a coragem, rara num político, de reconhecer que falhou aquilo que deveria ter sido capaz de fazer.

Agora imaginem o que será a administração pública a coordenar a estratégia que Costa Silva propõe…

LER É O MELHOR REMÉDIO

Uma entrevista no “Sol” do fim de semana com um dos epidemiologistas que ia ao Infarmed tentar explicar, Manuel Carmo Gomes.

Uma visão maximalista, mas serena e útil, que me ajudou a ficar ainda mais convencido de que a única solução é – como há mais de dois meses defendo –aceitar que estar vivo é um risco, termos os cuidados básicos, proteger os grupos de risco e voltar em força à produção e ao consumo.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Vejam o gráfico com os dados oficiais dos mortos em Portugal no 1º semestre de 2015 a 2020.

O pior ano foi 2018 e, seja como for, com coronavírus morreram em Portugal no 1º semestre 1576 pessoas, ou seja 2,5% do total.

As perguntas são óbvias:

(i) Não devia esta informação (conjuntamente com o facto de apenas 25 pessoas com menos de 50 anos terem morrido em 5 meses com coronavírus) ser divulgada nas conferências de imprensa?

(ii) Não devia ser esclarecido quantos infetados dos surtos em Lisboa desde o início de junho estão internados, estão nos cuidados intensivos ou morreram? E os mesmos dados quanto a lares, a hospitais e outros lugares que era fácil controlar?

A LOUCURA MANSA

Um grupo de 67 sociólogos, investigadores e cientistas avulsos, alguns notoriamente conotados com a higienização do comunismo, publicou um manifesto que me lembrou do Index Librorum Prohibitorum do Concílio de Trento, da queima de livros dos nacional socialistas, de livros “decadentes” na Rússia Soviética, e de livros considerados comunista no Mac Carthismo nos anos 50 nos EUA.

Tudo isto porque um politólogo e historiador resolveu estudar o Chega e eles acham que está a higienizar esse partido. Leiam um artigo do Professor Luís Pereira Coutinho, no Público de hoje. Está lá tudo para que se perceber esta (perigosa) loucura.