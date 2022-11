O impacto do e-commerce na sustentabilidade

A crescente preocupação da sociedade com o ambiente e com a redução da produção de dióxido de carbono, transformou-se numa forma de pressão para as marcas adotarem princípios de maior transparência da sua pegada ecológica, elevarem os seus padrões utilizando tecnologias verdes e apresentarem opções mais sustentáveis, passando por modelos de negócio que privilegiam a economia circular, cujo conceito assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia.

A procura por marcas sustentáveis e com um propósito social nos seus valores foi acentuada nos últimos tempos e a pandemia veio provocar não só um aumento significativo do consumo online, como um impacto positivo na consciência ambiental e social. Com o aumento exponencial do comércio online, impulsionado pelo confinamento generalizado, a questão do impacto ambiental associado a este setor, tem atraído a atenção dos consumidores cada vez mais preocupados com as consequências ambientais das compras on-line. À medida que o comércio eletrónico aumenta, também aumenta a preocupação sobre o impacto ambiental. E, se o atual clima de prosperidade do comércio eletrónico aproxima as empresas e a forma como se envolvem com os seus clientes, estes também se questionam sobre como as marcas gerem a sustentabilidade em todas as suas operações (produção, packaging, logística e distribuição). Neste contexto, o comércio eletrónico deve responder aos novos desafios climáticos, ter presente a legislação e conciliar a resposta ambiental com os seus objetivos de negócio.

Em termos globais, este é, pois, o momento certo para rever a política industrial rumo à mudança, assente numa economia reduzida em carbono, e a oportunidade para acelerar transformações estruturais, como o investimento em inovação, em tecnologias sustentáveis e descarbonizadas e em métricas de avaliação do desempenho de sustentabilidade.

Quando avaliamos o impacto positivo do comércio eletrónico na sustentabilidade surgem como principais fatores os ambientais, como a redução da pegada de carbono relativamente às compras tradicionais nas lojas físicas, devido a uma logística mais eficiente, dado que se evitam visitas desnecessárias à loja e se otimizam as viagens das empresas de entregas.

Estudos recentes do MIT apontam neste sentido e concluem que um consumidor típico on-line consume apenas um terço da pegada ecológica de carbono de um consumidor típico de compras nas lojas físicas e que cerca de 75% das emissões de carbono de uma venda correspondem a deslocações dos consumidores, que podem ser evitadas.

No entanto, existem ainda muitos outros desafios que terão de ser endereçados pelas marcas e empresas de transportes, cada vez mais prementes com o aumento da importância do e-commerce, dos quais destaco dois no curto prazo: a diminuição das embalagens e alternativas de veículos de entregas menos poluentes.

Há, tipicamente, mais embalagens nas vendas on-line, mas cabe às marcas reduzirem as mesmas, abdicando de embalagens primárias ou secundárias e usando apenas embalagens de transporte ou dotar as embalagens primárias de suportes para serem a própria embalagem de transporte (nomeadamente tornando-as mais resistentes e com espaço para colocação de autocolante com os dados do destinatário). Por outro lado, os materiais escolhidos para as embalagens devem cada vez mais privilegiar alternativas biodegradáveis e as marcas devem sensibilizar e educar os consumidores para escolhas de embalagens reutilizáveis, especialmente em compras rotineiras, em que o cliente devolve a embalagem já usada e recebe o novo produto numa embalagem reutilizada, diminuindo assim o desperdício e a necessidade de produção de novas embalagens.

Consumidores devem ser mais exigentes

Ainda neste ponto, os consumidores também devem ser mais exigentes com as marcas, em especial as importadas, e apenas adquirem produtos de empresas que cumpram com a legislação europeia de responsabilização pela gestão e destino final das próprias embalagens, que tipicamente delegam estas responsabilidade em entidades locais, através de contribuições a sociedades gestoras de resíduos (ex. Sociedade Ponto Verde), proporcionais às suas vendas de embalagens e que asseguram o processo de reciclagem em Portugal.

Face aos veículos de transporte e entregas de encomendas, devido à pressão das marcas muitas delas de vendas online, as transportadoras já começam a apostar em viaturas menos poluentes e inclusivamente em veículos 100% elétricos, como por exemplo, o novo camião da Tesla (Semi) para o qual já existem encomendas por parte da FedEx, UPS e DHL que esperam no início de 2021 ter estas viaturas nas estradas.

Em termos de last mile, já é muito utilizado em alguns países, bicicletas ou veículos elétricos para a distribuição dentro das cidades, reduzindo assim drasticamente a pegada ecológica do e-commerce, opções que devíamos adotar desde já também em Portugal.

A maioria das marcas presentes no e-commerce tem já estas preocupações ambientais, mas uma vez que o digital não tem fronteiras (e por vezes é mais difícil de fiscalizar), o consumidor tem também um papel ativo nesta jornada, pois as suas escolhas devem privilegiar as empresas e marcas responsáveis e penalizar as marcas que não cumprem com estes princípios, que na maioria dos casos apresentam preços mais baixos (até porque muitas vezes não têm preocupações ambientais e por vezes desprezam a legislação) e cabe ao consumidor essa decisão/certificação, sobe pena de incentivar uma regressão dos níveis já alcançados de responsabilidade ambiental.

É certo que o consumo consciente e as preocupações climáticas e sociais fazem parte de uma tendência cada mais ampla das compras (online e não só) baseadas em valores que defendem uma sociedade mais justa e ecológica, e os consumidores procuram cada vez mais esse alinhamento. O comércio eletrónico pode, desde já, contribuir e desempenhar um papel mais ativo e promover a sustentabilidade e o consumo responsável.

*Managing Partner, DBi Data Business Intelligence – Havas Group