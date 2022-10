O ponto de partida de Centeno

Há quatro enormes desafios no horizonte do Banco de Portugal, como tenho vindo a elaborar neste espaço no último mês. Primeiro, como usar o seu voto e influência no Conselho de Governadores do BCE para alcançar o alvo da inflação? A inflação na zona euro está abaixo do alvo de 2% há anos e a incerteza é grande, porque a crise de 2020 pode levar a uma aceleração (devido ao peso da dívida pública) ou a uma deflação (puxada pela desalavancagem e recessão). Em Portugal, menoriza-se de forma pouco saudável a influência que o Banco de Portugal tem nas decisões de política monetária do BCE, mas ela é real e é o principal papel do banco central. Segundo, o que vai fazer para completar a união bancária europeia? O legado da crise de 2010-2012 foi a criação de um supervisor europeu para os grandes bancos portugueses (e europeus) e a perceção consensual de que precisamos de um ativo seguro pan-europeu e um fundo comum de garantia dos depósitos. A forma como os dois serão criados nos próximos anos fará enorme diferença para a concorrência entre bancos, para o mercado da dívida pública e para a estabilidade da zona euro. Terceiro, como manter o sistema bancário português seguro nos próximos dois anos sem pôr em risco a recuperação económica? Nos próximos dois anos as insolvências e o crédito malparado vão naturalmente disparar, resultado da crise económica e do endividamento promovido pelas autoridades públicas. O Banco de Portugal, com o chapéu de supervisor, quererá que se limpem os balanços do crédito malparado, que se reforcem os rácios de capital ou que diminua o risco de novo crédito. Isto contribui para uma redução do crédito, mas, com o seu chapéu de política monetária, ele vai querer antes promover o crédito para permitir uma recuperação mais acelerada. Demasiado peso num dos dois chapéus pode levar a um colapso. Quarto, como se vai ajustar o Banco de Portugal às mudanças no sistema de pagamentos e às novas moedas digitais? Há enormes mudanças em curso, que afetam os bancos centrais na raiz do seu poder e dos seus recursos. Se alguns bancos centrais estão na vanguarda, outros parecem perdidos.

