O nevoeiro da neve

m casal com filhos pequenos passa férias na neve. Uma família feliz, à primeira vista, suecos bem-parecidos e desafogados. Ao segundo dia, no miradouro de um restaurante, assistem a uma avalanche, ou antes, a uma avalanche controlada que, a certa altura, parece descontrolada. Em pânico, os turistas fogem do restaurante, uns mais depressa do que outros, ou mais indesculpavelmente do que outros, como o protagonista, que deixa para trás a mulher e os filhos. Toda a gente sai ilesa do acidente, menos aquele casamento que vimos, num segundo, soterrado.

Quando, há umas semanas, seleccionei um conjunto de filmes recentes para uma conversa sobre cinema, “Força Maior” (2014), de Ruben Östlund, foi a minha primeira escolha e a mais “programática”. Por se tratar de uma obra-prima de um grande cineasta? Não diria tanto. Nunca vi as três primeiras longas-metragens de Östlund, e “O Quadrado” (2017), paródia à arte contemporânea, pareceu-me caricatural e exasperante. O próprio “Força Maior” tem algumas debilidades, como a opção, a espaços, por um registo quase cómico ou como os 40 minutos de duração a mais. Mas nada disso impede que se trate de uma obra importante e de um sintoma maior. Um sintoma daquele antigo “mal-estar burguês” que inspirou algum do melhor cinema europeu, de Antonioni a Bergman; um sintoma daquilo a que se tem chamado a “masculinidade em crise”; um sintoma do turismo como metáfora do tédio e da insatisfação (o título original é “Turist”); um sintoma da nossa relação maníaca com os gadgets, dos drones aos telemóveis; um sintoma da verdade concebida como “narrativa”; e um sintoma, finalmente, da própria ideia contratual de “força maior”, que, tal como o “estado de emergência”, oferece inúmeras pistas de investigação sobre comportamentos expectáveis e situações excepcionais.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.