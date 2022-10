O estranho caso dos sempre em pé

o período em investigação judicial, de 2004 a 2014, os gestores da EDP António Mexia e João Manso Neto terão, segundo o Ministério Público, praticado quatro atos de corrupção ativa de quatro pessoas, a saber: o ex-ministro da Economia do governo de Sócrates Manuel Pinho (PS), o seu assessor João Conceição, hoje administrador da REN, o ex-diretor-geral da Energia Miguel Barreto do governo de Santana Lopes (PSD), e depois reconduzido por Manuel Pinho no governo de Sócrates, e o ex-secretário de Estado Artur Trindade do governo de Passos Coelho (PSD). Os dois gestores terão ainda cometido o crime de participação económica em negócio lesando a EDP em 13 milhões de euros pagos à brasileira Odebrecht e não incluídos no contrato de construção da barragem do Baixo Sabor. Os quatro atos de corrupção ativa estarão ligados aos CMEC, Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual.

Estes atos justificam, para o juiz de instrução do Tribunal Criminal Carlos Alexandre, a aplicação das medidas de coação pedidas pelo MP, que incluem a suspensão dos respetivos cargos na EDP, proibição de falarem com testemunhas, a proibição de entrada na EDP, a entrega do passaporte e a proibição de viajarem para o estrangeiro. Mais as milionárias cauções. As medidas de coação são severas. E seriam justificadas pela prática continuada dos crimes pelos arguidos. A EDP não é arguida no processo. Mexia entrou na EDP em 2006, depois de ter sido ministro das Obras Públicas de Santana Lopes, em 2004. Pinho foi ministro da Economia de 2005 a 2009, no governo de Sócrates.

