Angola: não é parecer, tem de ser

Faz exatamente dois anos que o título deste espaço foi “Angola procura credibilidade”. Na altura propunha a adesão à Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (EITI). Agora, esta crónica incidirá sobre a necessidade de transparência apontando três situações. Na sua ausência, a descredibilização é interna e externa. Ela é incontornável para todos se sentirem inclusivos na responsabilidade do seu futuro. Em primeiro lugar, e de novo, a adesão à EITI ou ao Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, esta última contando com o apoio da União Africana. Ambas pugnam pela transparência de informação e prestação de contas aos seus cidadãos e ao mundo, no primeiro caso no que respeita às atividades ligadas à indústria extrativa e no segundo ao sistema fiscal. Não basta dizer que se estão a fazer esforços. Em segundo lugar, abandonar definitivamente a herança da martelada insuportável da propaganda quanto às metas económicas e sociais irrealistas e inalcançáveis. O marketing do ‘vai-se fazer’ é insuportável seja na agricultura, na indústria, na habitação, etc., a despeito de interna ou externamente estudos e relatórios credíveis apontarem todos na mesma direção... para baixo. Passando ao lado do ridículo sobre a taxa de crescimento do PIB, atente-se no objetivo da redução da pobreza.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.