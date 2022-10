A queda de um príncipe

Longe vão os tempos em que António Mexia ocupava um simpático, mas modesto, gabinete no banco de investimento do Grupo Espírito Santo, numa torre das Amoreiras. Por esse tempo, início dos anos 90, ainda Ricardo Salgado não tinha conseguido o cognome de “Dono Disto Tudo”, a corte estava em formação, mas já era claro que o jovem Mexia, então com pouco mais de 30 anos, estava destinado a altos voos. Assim foi. Caiu, com estrondo, esta semana.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.