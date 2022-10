Juntos, para relançar a Europa

"Juntos. Relançar a Europa“ –é o lema que atribuímos à Presidência Alemã do Conselho de Ministros da UE, iniciada há poucos dias. São invulgares os dias que vivemos. O mundo atravessa a maior crise sanitária global do século XXI. Só na Europa, mais de 140 000 cidadãos e cidadãs foram vítimas mortais do ou com o vírus; as consequências económicas e sociais da pandemia afetam qualquer um de nós e cada um de nós.

As crises são provas de fogo para as comunidades. A ajuda mútua, quando os outros se encontram em apuros, é o princípio básico de solidariedade na qual se baseia a União Europeia. É em situações de crise que as sociedades vingam ou desmoronam. A Europa vingou. Entre os Estados-Membros da UE houve mais ajuda mútua do que em qualquer outra região do mundo. Centenas de doentes em alto estado de gravidade foram transportados para serem tratados nos países europeus vizinhos. Milhares de toneladas de material médico-sanitário foram partilhadas entre os Estados da UE. No momento em que se começaram a tornar visíveis os primeiros sinais de crise nos mercados financeiros nós, Ministros das Finanças, agimos com vigor e, em tempo recorde, estendemos uma tripla rede de segurança para trabalhadores(as), empresas e lares dos Estados-Membros, com um volume total de mais de meio trilhão de Euros. Só assim foi possível prevenir, atempadamente, uma nova crise financeira que, possivelmente, nos teria dividido económica e politicamente.

Foi em conjunto que superámos a grave crise. Porém, a prova de fogo propriamente dita, ainda está em aberto: a Europa atravessa a mais pesada recessão desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A base económica do nosso bem-estar é o mercado interno europeu e o alicerce político desse mercado interno é todos os Estados-Membros serem seus vencedores. Para que assim se mantenha, também os Estados-Membros mais gravemente afetados pela pandemia têm de superar a crise económica. Uma fenda económica de longa duração traria também consequências para a coesão política europeia.

Foi por esta razão que a Alemanha, há algumas semanas atrás e juntamente com a França, apresentou uma proposta para um fundo europeu sem precedentes, destinado à recuperação económica - com um volume financeiro de 500 mil milhões de Euros. A Comissão Europeia elaborou, a partir desta proposta, um plano de reconstrução amplo. O nosso objetivo é, durante a Presidência alemã, terminar os trabalhos para este plano, para que as dotações financeiras possam estar disponíveis a partir do início de 2021. A Alemanha está disposta a construir pontes mas está, simultaneamente, dependente da disponibilidade para o compromisso e a coragem política de todos os Estados-Membros. Cada um terá que pôr em causa as suas linhas vermelhas até agora definidas. Só poderemos obter a aprovação de todos os cidadãos e cidadãs se aplicarmos estes meios supracitados em forma de investimentos, destinados a tornar as nossas economias mais competitivas, mais resilientes e mais ecológicas. Através de uma abordagem em parceria, temos de nos debruçar sobre as matérias que conjuntamente foram reconhecidas como estaleiros para reformas em curso, em cada um dos nossos países. Neste contexto, inclui-se a modernização do orçamento da UE que, no futuro, terá de prestar uma maior contribuição para o sucesso das transformações de âmbito climático e digital das nossas economias.

Adicionalmente, teremos que pensar para além da superação da crise e identificar as áreas em que se torna necessário consolidar a resiliência e a soberania da Europa. Temos de refletir como prender as amarras que, através da atual pandemia desencadeada pelo Coronavírus, se desprenderam um pouco do nosso rumo: a conclusão da União Bancária, com regras uniformizadas para o setor financeiro europeu, o prosseguimento da União dos Mercados de Capitais, com o objetivo de possibilitar verdadeiras transações transfronteiriças nas bolsas europeias de valores e uma maior efetividade e eficácia para as reformas do Mecanismo Europeu de Estabilidade, há muito já discutidas. Neste contexto também se inclui a criação de um enquadramento seguro para a digitalização no setor financeiro, a estruturação de um mercado financeiro competitivo para prestações de serviços financeiros criptográfico, assim como a configuração de uma perspicaz estrutura de fiscalização na UE, no âmbito do branqueamento de dinheiro. Estes formam mais outros importantes componentes de uma união fiscal.

Nos próximos seis meses teremos de debater ideias sobre como, de forma responsável e justa, poderemos superar as consequências desta crise dentro dos respetivos orçamentos nacionais. Mais urgente ainda se torna a questão da tributação equitativa e efetiva de empresas que atuam à escala internacional. A pandemia mostrou-nos como é importante a existência de um robusto Estado Social. Por isso, não se pode permitir que estas empresas se furtem dos seus compromissos tributários. Pretendemos alcançar um possível compromisso, a nível internacional, nas negociações sobre os princípios de tributação, incluindo também uma efetiva tributação mínima.

Abordaremos todos estes temas sob o espírito da solidariedade e soberania europeias. O nosso objetivo é alcançar uma Europa forte. Emerjamos politicamente mais unidos desta crise do que quando nela mergulhámos.