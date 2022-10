As causas. Marcelo como D. Afonso Henriques e as nacionalizações como as cerejas

A CRUZADA DE MARCELO PARA RECONQUISTAR A DIREITA

Uma sondagem da Pitagórica revelou no final de maio que:

(i) a imagem de Marcelo no PS é albanesa (99% acham boa ou muito boa a atuação presidencial) e compara com 23% do PSD a pensar o mesmo,

(ii) 85% dos socialistas concordam com o apoio de António Costa à reeleição,

(iii) Apenas 65% do PSD afirma que votará também nele em janeiro,

(iv) Os apoiantes do CDS e outra Direita votarão ainda menos,

(v) Até os eleitores do PCP e BE apoiam mais o Presidente do que os do PSD.

Como é normal, o prudente Presidente da República entrou em modo de pânico. Não acredito que por receio de não ser reeleito. O problema deve ser temer que a percentagem pode ser mais baixa do que deseja, com parte da esquerda (mesmo do PS, sobretudo se Ana Gomes se candidatar) acabando por não votar nele, e Ventura a atingir 15% (segundo Belém confessou ao Expresso e este publicou no sábado).

Mas o que o mês de junho trouxe sobre a pandemia também o assustou muito, pois teme ter de pagar o preço da colagem ao Governo, que alguns acham agora excessiva, tanto mais que as ineficiências e incompetências surgem em catadupas à luz do dia.

Mas, sobretudo porque – fino analista – começou a prever que muitos eleitores do PS podem por tudo isso querer dar uma suave bofetada ao Primeiro-Ministro e à aristocracia socialista moderada que com boas razões – a que voltaremos – quer um bloco central. Não votar em Marcelo é uma bofetada barata...

E, além disso, o nosso Outono vai ser duro e pode tornar-se no Inverno da nossa desesperança.

Esse é o título do último livro de Steinbeck (que conta a história de um homem decente que se torna corrupto), em que ele usa a célebre frase de Shakespeare em que o invernal, malévolo e perverso Ricardo III vai ser derrotado pelo “Sol” primaveril da casa de Iorque.

Sempre que Marcelo Rebelo de Sousa entra em pânico, exagera. E então enfrenta em excesso os medos sucessivos e não a raiz deles. Por isso lançou agora uma cruzada de reconquista da Direita que faz lembrar a de D. Afonso Henriques contra os mouros…

Há muita coisa que ainda não sabemos dessa cruzada, mas Belém vai revelando detalhes para cativar as populações e assustar os dirigentes da Direita. E isso chega para os comentários que se seguem.

Vejamos então alguns exemplos da cruzada:

Nos finais de maio o Presidente da República foi a Ovar elogiar de modo encomiástico o PSD e Rui Rio, na presença de António Costa (num momento tão simbólico do bloco central como o da Autoeuropa 10 dias antes) e a seguir almoçar com o líder do PSD e comitivas;

Assustado com a sondagem ou não, voltou a almoçar com Rui Rio dias depois num restaurante em frente ao Tejo, logo a seguir a Rui Rio ter dito o óbvio (mas que é sempre de agradecer) para as televisões: é provável o apoio do PSD à sua reeleição.

Decidiu agora ir à Madeira elogiar o Presidente do Governo Regional, que desde maio afirmava estar a Madeira esquecida, que é essencial um candidato de centro-direita e que ponderava a sua própria candidatura;

No sábado, o Expresso pôde revelar (pois o Presidente o informou) que tinha começado uma série de almoços e jantares com líderes de opinião/ comentadores de Direita e adversários internos de Rio no PSD, alguns deles publicamente defensores de uma candidatura que se coloque entre Marcelo e Ventura.

MARCELO NO SEU LABIRINTO

Faz todo o sentido que o candidato Marcelo tente convencer, distribua afetos, traga alegria como rebuçados e derrame aerossóis de esperança. O seu espaço eleitoral de origem é esse e mal seria que não fizesse tudo para o manter e se necessário reconquistar. Mas convinha-lhe que o pânico se não transformasse em exagero…

Sabidas as causas da cruzada, convém começar por dissecar as mensagens que o Presidente destilou, tal como saíram no Expresso:

a) A Direita vale apenas 30% e por isso ele tem de seduzir a Esquerda (aí está mais um exagero do pânico) para poder ganhar;

b)Os líderes de opinião da Direita, que não gostem de Ventura, estão pessimistas (coitados…), mas não querem um líder para a Direita, querem pensamento, e é o médio prazo que lhes interessa;

c) Os convidados estão “angustiados”, por isso precisam de “mimo” como o Presidente de chantilly, mas no fundo só têm duas opções: ou apoiam Marcelo ou se refugiam na abstenção;

d)Mas eles – desde que apoiem Marcelo e sabe-se lá porquê – podem estancar a fuga para Ventura, que agora o PR acha que pode chegar a 15% dos votos;

O grande e legitimo objetivo presidencial é, evidentemente, tentar matar no ovo uma candidatura da área mais liberal da Direita.

E isso lembra-me que numa audiência em janeiro deste ano com o líder do Chega lhe referiu o “conselho de um amigo” para desistir da ideia [de uma candidatura], uma vez que esta

lhe traria “mais desvantagens do que vantagens”.

As consequências desta estratégia, se tiver sucesso, e deve ter, são óbvias:

a) André Ventura passou um dos fins de semana mais felizes da sua vida política, pois não vai ter adversário a lutar pelo voto dos descontentes e dos angustiados;

b)O CDS e a Iniciativa Liberal – que estão a ver o Chega a afastar-se qual Lance Armstrong na Volta à França e caminham para a irrelevância - aumentam a irrelevância se forem seduzidos com análises e mimos;

c) O Bloco central – que se vai fazendo por meio de juras de outros amores – vai vencer de modo claro, mas através da criação à sua volta de um deserto por onde apenas se deslocam caravanas de populistas, que ficarão reforçadas a partir de janeiro.

Nada disto tem a ver com o que Marcelo defendeu durante 40 anos, como é óbvio.

Mas Marcelo tem de agir assim, sendo como é. O problema é se o “Inverno da nossa desesperança” não se extingue com o Sol de

Iorque, e um novo Ricardo III tenha novas oportunidades…

AS NACIONALIZAÇÕES SÃO COMO AS CEREJAS

Numa semana, duas nacionalizações. Quero dizer que nada tenho em abstrato contra nacionalizações se o preço justo e equitativo for pago. É um direito que assiste aos Estados.

Comecemos então pela TAP. Tentou-se afirmar o contrário, mas o que ocorreu foi uma nacionalização de capital estrangeiro feita por acordo.

Acho que esta solução neste caso se tornou a menos má possível. Com outro Ministro das Infraestruturas o Estado podia ter aumentado poder, limitado o seu risco a 1,2 mil milhões, e obrigado o Sr. Neeleman a ficar de castigo no capital da TAP sem receber nada.

Assim, Neeleman viu-se livre de chatice e recuperou metade do investimento, Nuno Santos ficou com todo o poder, nós sem limite no risco para os nossos impostos (já se diz que pode chegar a 4 mil milhões de euros), e a TAP sujeita a pressões laborais e regionais que já se fazem sentir, até com o Ronaldo do PSD, o sereno Joaquim Sarmento, a ajudar à missa.

Seja como for, não é possível dizer ao mesmo tempo que foram bons para nós o acordo que Lacerda Machado fez em 2016 e Nuno Santos fez em 2020, ambos em nome do mesmo Estado e do mesmo Governo. E até se pode concluir que ambos são maus, claro. Conviria que algum jornalista perguntasse ao Primeiro-Ministro e não arredasse pé até ter uma resposta.

Depois a Efacec. Em termos pragmáticos foi uma boa decisão, devido aos precedentes do bloqueio das empresas pela investigação criminal que se arrastará durante anos (lembrem-se do que aconteceu com a Comporta).

Mas abre um precedente que vai ser estudado provavelmente a nível internacional: não nacionalizar as empresas, mas parte das ações de empresas para as vender melhor.

E isto cria um risco muito grande, pois não faltarão nos próximos meses ocasiões para Siza Vieira ter de ir anunciar nas televisões mais do mesmo. E havia alternativa: era um processo de proteção de credores, com um bom administrador de insolvência escolhido pelos bancos. A venda seria feita, os riscos seriam sofridos por credores e bancos.

Agora o risco é nosso, pois de acordo com a lei, o Estado deve pagar de imediato o que nacionalizou e não apenas se e quando vender.

Deste modo, resignemo-nos. Tudo cairá sobre os nossos impostos. A TAP pode não ser um NB, mas a Efacec vai sê-lo (felizmente em ponto pequeno), com o Estado a pagar para que lhe comprem as ações.

E isto admitindo que a ilegalidade da nacionalização (basicamente causada pelo mau funcionamento do nosso sistema judicial) não seja suscitada…

ELOGIO

A António Horta Osório, que deixou agora o Grupo Lloyds, o maior banco do Reino Unido.

Ele salvou este grupo bancário, acabando o Reino Unido por não perder dinheiro. Em mãos de outros teria o destino do NB, que era o “banco bom” saído do BES…

Bom seria que ele, por exemplo, viesse dirigir a TAP ou, ainda melhor, tratar da gestão da cornucópia de fundos europeus…

LER É O MELHOR REMÉDIO

Uma reportagem na Revista do Expresso, no domingo, assinada por Christiana Martins (“a 50 degraus de casa”) sobre os últimos 6 meses de vida de um jovem de 39 anos, ateu, casado e com um filho, que decidiu com o acordo da família fazer da sua morte anunciada um testemunho.

Foi dos textos que nos últimos anos mais me impressionaram. Depois de o ler, sei que se e quando isso me acontecer, será com o exemplo de Pedro Diogo e com o acesso a cuidados paliativos (magnífica Dra Isabel Galriça Neto!) que quero poder iniciar a caminhada.

Tenho filhos da idade da Mara, sua viúva, e netos da idade do Bernardo, seu filho. A coragem e a lucidez do Pedro revelam que pode ser falso o belíssimo poema que começa assim: “não se pode olhar de frente a morte nem o Sol”. Obrigado pela lição de Vida que tudo isto contém.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Uma das coisas que mais me surpreende é o silêncio total da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e das suas a quando são atacados com violência com graves acusações.

Lembro-me de Marta Temido há semanas, do Bloco e do PCP muitas vezes e este fim de semana de Francisco Louçã no Expresso.

Centrando-me no professor catedrático, comentador e membro do Conselho Consultivo do Banco de Portugal, a acusação é de abusos com preços, “andar à cata de doentes” à custa do Estado e mimos semelhantes.

A pergunta é simples: quem cala consente? Ou quem se cala tem medo? Ou, ao menos, são tão masoquistas como parecem?

A LOUCURA MANSA

Semana fantástica para referir dezenas de loucuras mansas. Vejam apenas 20 casos escolhidos ao calha dos jornais de entre muitos outros:

a) O porta-voz do Conselho de Saúde Pública diz que o que ocorre em Lisboa com a pandemia é banal e fala em empolamento;

b) Em simultâneo, diretores de serviços dos hospitais da região de Lisboa pedem que a resposta ao surto seja mais coordenada, pois falta “um comando estratégico” e “estruturado” para responder a esta pandemia;

c) Centenas de infetados na região de Lisboa têm esperado dias pelo telefonema das autoridades de saúde que devia ser feito em horas. Atrasos dificultam o controlo do surto, acusam especialistas;

d) E mais de 100 dias depois do início da pandemia as autoridades de saúde descobriram que, a cada dia, há 100 infetados incontactáveis na Área Metropolitana de Lisboa;

e) Não me admirei que Medina dissesse que “Com maus chefes e pouco exército não conseguimos ganhar esta guerra";

f) Marta Temido, impávida e serena, respondeu que o Ministério da Saúde não se pode deixar capturar pela “crítica fácil” e pela “má-língua”;

g) O lar de Reguengos de Monsaraz “não tem condições para ter doentes internados”, foi a descoberta das autoridades de saúde 100 dias e 14 mortos depois (1400% mais do em todo o Alentejo desde o começo da pandemia);

h) Medina insiste na má língua “Não há razões para deixar um inquérito numa gaveta de uma sexta-feira para uma segunda-feira. O vírus não descansa”;

i) Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, não lhe fica atrás: “Não percebo porque é que a saúde pública há de ser gerida com este amadorismo”;

j) Mas até um membro da equipa da DGS para a Covid, António Diniz, se junta à má língua: defende que a situação de Lisboa era previsível e foi mal preparada. Atrasos com infetados tornam impossível controlar o surto.

k) Mas Marta Temido é perentória, como sempre: Todos os infetados devem ser contactados no prazo máximo de 24 horas pelas autoridades de saúde e isso está a ser feito. Aida, João, Ana e Odete dizem que não. Assim a má língua continua a alastrar;

l) 100 dias e quase 700 mortos depois, Marta Temido anuncia com orgulho que lares de idosos vão passar a ter visitas com "controlo permanente" das boas práticas e está a ser equacionada a retoma de programas de rastreio;

m) Com a mesma energia e espírito de previsão, três meses após o começo da pandemia e mês e meio após o início do desconfinamento, a ministra da Saúde criou em 9 de junho o Gabinete de regional de intervenção para a supressão da Covid-19 e nomeou Rui Portugal como seu Diretor;

n) Depois da Autoridade Regional de Saúde de Lisboa desmentir Medina e dizer que nada se suspende ao fim de semana, o Presidente da CML insiste na “má língua” e afirma que “A declaração da ARS não corresponde à verdade que se verifica no terreno, com a existência durante um período longo de centenas de inquéritos em atraso durante vários dias e a perda de controlo das cadeias de transmissão – como aliás já foi reconhecido pelo Governo”.

o) Insistindo no seu comportamento anti-social, Medina pediu à ARS que divulgue o número de inquéritos realizados por dia. Como é óbvio – era o que faltava – ninguém divulgou nada.

p) No meio disto, tudo passou despercebida a notícia com este título: “vai renovar o cartão de cidadão em julho? Nalgumas zonas do país, só o poderá receber em novembro”. Quem se poderia admirar?